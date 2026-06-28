Команда из пяти белорусок впервые в истории переплыла Ла-Манш 28.06.2026, 12:10

Им помогла группа «Би-2».

Команда из пяти белорусок, живущих в США, Великобритании и Литве, совершила исторический заплыв — женщины впервые в составе полностью белорусской эстафетной команды переплыли пролив Ла-Манш.

За 14 часов и 35 минут, проплыв 52 км, они преодолели один из самых сложных маршрутов в мире в открытой воде. Как проходила подготовка, с какими трудностями столкнулись пловчихи и какую роль в этом достижении сыграла группа «Би-2», «Зеркалу» рассказала участница команды, адвокат Мария Колесова-Гудилина.

«Единственные, кто рад аномальной жаре»

Пролив Ла-Манш отделяет Великобританию и Францию. Минимальное расстояние по прямой — около 34 км, но из-за сильных течений спортсмены проплывают до 60 км. Главные вызовы — непредсказуемая погода, волны и вода, температура которой в июне редко поднимается выше 16−17 градусов.

Ранее белоруски уже участвовали в покорении пролива, но в составе смешанных команд. Например, в 2017 году две жительницы Бреста помогали пересечь Ла-Манш россиянке. Но команда, состоящая полностью из гражданок Беларуси, сделала это впервые.

Идея собрать команду Belarusian Swim Sisters родилась после знакомства с литовскими пловчихами, которые совершили такой заплыв в 2025 году. В состав белорусской команды вошли пять женщин: Дарья Слиж, Марина Шинкаренко, Алена Григорьева, Ульяна Зарубина и Мария Колесова-Гудилина. Они готовились к заплыву больше года, тренируясь в разных условиях — от озер в Литве до Атлантического океана в Испании.

— Мы достаточно быстро переплыли — всего за 14 часов и 35 минут. Вода была 17 градусов, и это достаточно тепло. Нам повезло с тем, что установилась аномальная жара, мы единственные, кто этому рады. Ла-Манш прогрелся, но мы готовились к воде от 14 до 16 градусов. Все девочки делали Ironman (соревнования по триатлону. — Прим. ред.) — кто половинки, кто полный. А я только начала свой путь в триатлоне: плавать начала ровно год назад, 21 июня 2025-го, — рассказала Мария Колесова-Гудилина.

Поддержка от белорусов и группы «Би-2»

Заплыв через Ла-Манш — это не только физическое испытание, но и серьезные финансовые затраты. Необходимо оплатить слот (разрешение на заплыв), катер сопровождения, работу двух капитанов и официального наблюдателя, который следит за соблюдением строгих правил. Кроме того, команда должна приехать в британский Дувр и жить там в течение всего «окна» — периода в несколько дней или недель, когда может состояться заплыв.

Команда Belarusian Swim Sisters собирала средства на заплыв через пожертвования. Кроме обычных белорусов финансово помогла группа «Би-2», генеральным менеджером которой является Мария Колесова-Гудилина.

— Нам очень сильно помогали беларусы, живущие за границей. Группа «Би-2» также поучаствовала в сборе средств. И морально они нас очень сильно поддержали. Ася Бортник, жена Левы Би-2, даже записала видео в поддержку.

Поддержка белорусского сообщества, по словам участницы, была очень важна для команды. Люди не только жертвовали деньги, но и помогали на месте.

— Люди через пожертвования смогли нам собрать почти все, что было нужно, — поделилась Мария. — А еще к нам приехал один белорус Иван, который живет в Англии, и сделал всей команде бесплатный массаж.

Сам заплыв проходил в формате эстафеты: каждая из участниц плыла по одному часу, после чего в воде происходила смена. За процессом с борта лодки следил не только саппорт-специалист команды Юрий Юрченко, но и официальный наблюдатель от федерации.

— Этот наблюдатель следит, чтобы мы правильно плыли, и в любой момент может снять команду — если будет нарушение правил или кому-то из участников станет плохо. Это отдельный челлендж, — рассказала Мария Колесова-Гудилина.

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