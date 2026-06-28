В первый день аномальной жары на метеостанциях Беларуси обновилось 10 температурных рекордов 1 28.06.2026, 12:42

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Все новые максимумы отмечены на западе страны.

Десять температурных рекордов, в том числе 65-летней давности, обновилось на метеостанциях Беларуси 27 июня, в первый день аномальной жары, свидетельствует проведенный «Позіркам» сравнительный анализ оперативных и доступных архивных данных «Белгидромета».

Все новые максимумы отмечены на западе страны, который первым попал под влияние горячего воздуха.

В Высоком и Дрогичине температура достигла 33,9 градуса, в Бресте — 33,8, в Кобрине и Пружанах — 33,7, в Ивацевичах и Пинске — 33,4.

Рекорды 1961 года переписаны в Бресте (было 32,7 градуса), Пружанах (31,5), Волковыске (32,4 против 32,1) и Гродно (32,1 против 31,2).

Абсолютный максимум для 27 июня держится 141 год (35,5 градуса в 1885 году в Пинске).

28 июня Белгидромет прогнозирует до 38 градусов, 29-го — до 39, 30-го — до 36.

Абсолютный рекорд месяца — 37,1 градуса (23 июня 2021 года в Октябрьском), за весь период инструментальных метеонаблюдений (с 1881 года) — 38,9 (8 августа 2010 года в Гомеле).

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