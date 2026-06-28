В Швейцарии из-за аномальной жары ледники тают рекордными темпами 28.06.2026, 13:12

Фото: Fabrice COFFRINI/AFP

Один из ледников потерял метр льда всего за десять дней.

Швейцария переживает один из самых плохих сезонов для своих ледников. Ученые говорят, что таяние опережает привычный график почти на три месяца.

Об этом сообщает AFP.

По словам руководителя Швейцарской службы мониторинга ледников (GLAMOS) Матиаса Гусса, к понедельнику на ледниках полностью растает весь выпавший зимой снег.

Что такое «день потери ледников» и почему это важно

Ученые называют этот момент «днем потери ледников». Это дата, когда ледники полностью теряют снег, накопленный за зиму, и дальше тает уже многолетний лед.

За все время наблюдений с 2000 года такой день только один раз наступил раньше – в 2022 году. В этом году он станет вторым самым ранним за всю историю наблюдений.

«Мы наблюдаем просто колоссальную абляцию, высокие темпы таяния льда и снега по всей территории Альп, – заявил Гусс. – Мы на три месяца опережаем нормальный график».

По его словам, только за последние десять дней на леднике Рона растаял почти метр льда.

Почему ледники тают так быстро

В то же время, главная проблема заключается не в отдельных жарких днях, а в том, что высокие температуры держатся все дольше. Чем больше таких дней, тем быстрее сокращаются ледники.

Ситуацию усугубили также небольшое количество снега зимой и пыль из пустыни Сахара, весной осевшей на поверхности льда. Поэтому ледники сильнее поглощают солнечное тепло и тают еще быстрее.

Какие последствия это будет иметь для Альп и Европы

Предварительные оценки свидетельствуют, что и в этом году Швейцария несет значительные потери льда. Окончательные результаты ученые будут подводить осенью.

Особую обеспокоенность вызывает то, что альпийские ледники являются важным источником воды для двух крупнейших европейских рек - Рейна и Роны.

По данным GLAMOS, только с 2000 по 2024 год объем швейцарских ледников сократился на 38%. За последние полвека страна потеряла около 1200 ледников, а ныне их осталось примерно 1300.

Гусс предупредил, что если потепление будет продолжаться такими же темпами, к концу столетия от большинства ледников Швейцарии могут остаться лишь небольшие участки льда.

Напомним, в конце июня Европу охватила аномальная жара, которая привела к температурным рекордам, перебоям в работе инфраструктуры и человеческим жертвам.

Метеорологи сравнивают нынешнюю волну тепла с жарой 2003 года, ставшей одной из самых смертоносных в истории континента.

В частности, в Германии зафиксировали новый температурный рекорд – 41,5 градуса, а синоптики предупредили, что в ближайшие дни столбики термометров могут подняться еще выше.

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