В Беларуси продлили красный уровень опасности из-за жары 1 28.06.2026, 13:57

В понедельник обещают до +39°C.

В Беларуси продлен наивысший, красный уровень опасности из-за аномальной жары. Он будет действовать в понедельник, 29 июня. Синоптики прогнозируют, что температура воздуха на большей части территории страны достигнет +35…+39°С. Министерство по чрезвычайным ситуациям также выпустило предупреждение и напомнило о правилах безопасности.

Как сообщает Белгидромет, 29 июня на большей части территории Беларуси температура воздуха составит +35...+39°С, местами — +30...+34°С. В Минске ожидается от +33 до +35°С. Ночью в понедельник будет малооблачно, днем — переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди и грозы, при которых возможны порывы ветра до 14 м/с.

Министерство по чрезвычайным ситуациям напомнило о правилах безопасности в жаркую погоду: по возможности оставаться в тени, пить больше воды, избегать алкоголя и физических нагрузок, а также ни в коем случае не оставлять детей и домашних животных в закрытых автомобилях.

Напомним, наивысший красный уровень опасности синоптики объявляли и на предыдущие дни. В воскресенье, 28 июня, на большей части территории Беларуси температура составит +30…+34°С, а на западе — до +35…+38°С.

Красный уровень — это высший уровень угрозы, который объявляется при крайне неблагоприятных погодных условиях. Он означает, что ожидаются экстремальные явления — аномальная жара, представляющая реальную угрозу для жизни и здоровья людей.

На вторник и среду, 30 июня и 1 июля, по данным Белгидромета и МЧС, объявлен оранжевый уровень опасности. В эти дни на большей части территории страны будет +30...+34°С, а по югу и юго-западу — до +35...+37°С.

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