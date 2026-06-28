В Ратомке разгорелся скандал: почти 100 лошадей срочно выселяют из конюшен 6 28.06.2026, 14:42

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Фото: di_plyusha / Threads

Времени на переезд дали совсем мало.

В соцсетях белорусы пишут о новом скандале в Ратомке: по их словам, владельцам частных лошадей дали всего несколько дней, чтобы вывезти животных из конюшен Республиканского центра олимпийской подготовки конного спорта и коневодства. Речь идет примерно о 90–96 лошадях, среди которых есть пожилые лошади и беременные кобылы, пишет citydog.io.

Что случилось?

Вчера, 27 июня, белоруска с ником di_plyusha написала в Threads, что в Ратомке около 90 частных лошадей могут оказаться на улице уже в среду, 1 июля. По ее словам, владельцам сообщили, что они должны освободить конюшни, но времени на переезд дали совсем мало.

«В Ратомке ЧП. 90 породистых лошадей выселяют на улицу. Буквально. Руководство Центра в пятницу вечером выдало уведомление: освободить конюшни до 1 июля. На вывоз огромного поголовья людям оставили ровно два рабочих дня. Лошади – не коробки на складе, их нельзя просто выставить за забор», – написала девушка.

Другие беларусы в соцсетях тоже стали рассказывать о ситуации. Пользовательница kus_juliaa написала, что уведомление владельцам частных лошадей пришло 26 июня. По ее словам, до 1 июля конюшни должны покинуть 96 лошадей.

Она объясняет, что такой срочный переезд для животных может привести к травмам, потере спортивной формы и сильному стрессу. Особенно если речь идет о спортивных лошадях, беременных кобылах и возрастных животных.

«Мы не против диалога и не отказываемся от обсуждения новых условий. Мы просим одного: разумных сроков и решений, которые не будут опасны для животных и их всадников», – написала пользовательница.

«У меня две спортивные лошади в центре, они в списочном составе юниорской сборной, дочь – мастер спорта, член сборной РБ, выступает всегда за центр и на своих частных, и на государственных лошадях, с достоинством представляет свою страну на всех стартах, выигрывает и республиканские, и международные соревнования. Вся жизнь связана со спортом! Нам критически важна ратомская спортивная инфраструктура! А получается, что наши старания и результаты никому не нужны, нас тоже выгоняют», – написала ol.sadova.

А в чем причина такого срочного выселения?

Публичного комментария от представителей конного центра в Ратомке на момент этой публикации нет. В соцсетях центра сейчас пишут только о международных соревнованиях, которые в настоящее время проходят на площадке.

В комментариях белорусы спрашивают, почему владельцам дали так мало времени, что прописано в договорах и будет ли какая-то компенсация. Одна из пользовательниц также предположила, что причиной может быть аукцион на постойные места.

Сама di_plyusha позже сравнила ситуацию с квартирой, где человек живет много лет, а потом внезапно узнаёт, что право проживания выставили на аукцион.

«А вот мой конь не в восторге! Он прожил в этом месте 10 лет своей жизни и теперь должен съехать из-за амбиций руководства», – написала она.

Пользователи просят предать ситуацию огласке, отмечают в соцсетях журналистов и блогеров. Некоторые уже предлагают помощь: например, один из комментаторов написал, что может временно принять кого-то из лошадей у себя за городом.

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