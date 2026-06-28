закрыть
28 июня 2026, воскресенье, 15:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Почти все женщины считают себя безопасными водителями

3
  • 28.06.2026, 14:54
Почти все женщины считают себя безопасными водителями
Фото: depositphotos.com

Однако почти половина призналась, что пользуется телефоном за рулем.

Международный опрос женщин-водителей из 33 стран показал, что 97% участниц считают себя безопасными водителями, а 94% уверены, что полностью сосредоточены во время поездки. Однако результаты исследования выявили заметное противоречие между самооценкой и реальными привычками, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

Почти половина респонденток призналась, что пользуется мобильным телефоном за рулем. Еще 37% сообщили, что во время движения едят или пьют. Среди других отвлекающих факторов — общение с детьми на заднем сиденье, раздача им еды, а некоторые участницы признались, что даже поправляют макияж во время поездки.

Наиболее дисциплинированными оказались женщины старше 55 лет, тогда как водительницы в возрасте от 25 до 34 лет чаще других сообщали о том, что отвлекаются за рулем. Авторы исследования также выяснили, что те, кто водит автомобиль лишь время от времени, обычно внимательнее ежедневных автомобилистов.

Главным источником стресса для 70% опрошенных стало поведение других участников дорожного движения. Также женщины называли пробки, незнакомые маршруты, нехватку времени, сложности с парковкой и советы пассажиров.

Отдельное внимание исследование уделило матерям. Более трех четвертей участниц сообщили, что регулярно проверяют, надежно ли пристегнуты дети, и уверенно пользуются детскими автокреслами. Большинство при этом не считает поездки с детьми серьезным источником стресса.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Колхозный косплей
Колхозный косплей Ирина Халип
Без иллюзий
Без иллюзий Юрий Федоренко
Пьяный Голиаф
Пьяный Голиаф Виталий Портников
Паутина 2.0
Паутина 2.0 Сергей Мисюра