Почти все женщины считают себя безопасными водителями 3 28.06.2026, 14:54

Фото: depositphotos.com

Однако почти половина призналась, что пользуется телефоном за рулем.

Международный опрос женщин-водителей из 33 стран показал, что 97% участниц считают себя безопасными водителями, а 94% уверены, что полностью сосредоточены во время поездки. Однако результаты исследования выявили заметное противоречие между самооценкой и реальными привычками, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

Почти половина респонденток призналась, что пользуется мобильным телефоном за рулем. Еще 37% сообщили, что во время движения едят или пьют. Среди других отвлекающих факторов — общение с детьми на заднем сиденье, раздача им еды, а некоторые участницы признались, что даже поправляют макияж во время поездки.

Наиболее дисциплинированными оказались женщины старше 55 лет, тогда как водительницы в возрасте от 25 до 34 лет чаще других сообщали о том, что отвлекаются за рулем. Авторы исследования также выяснили, что те, кто водит автомобиль лишь время от времени, обычно внимательнее ежедневных автомобилистов.

Главным источником стресса для 70% опрошенных стало поведение других участников дорожного движения. Также женщины называли пробки, незнакомые маршруты, нехватку времени, сложности с парковкой и советы пассажиров.

Отдельное внимание исследование уделило матерям. Более трех четвертей участниц сообщили, что регулярно проверяют, надежно ли пристегнуты дети, и уверенно пользуются детскими автокреслами. Большинство при этом не считает поездки с детьми серьезным источником стресса.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com