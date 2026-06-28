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Стрелков восхищен тактикой Украины

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  • 28.06.2026, 14:58
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Стрелков восхищен тактикой Украины
Игорь Стрелков (Гиркин)

Положение России стремительно ухудшается.

Украина успешно перехватила инициативу в войне с Россией, уверен российский Z-патриот, военный преступник Игорь Стрелков (Гиркин), пишет «Диалог».

По его данным, ситуация на данный момент развивается «строго в рамках стратегического плана противника». Пока российская армия самоуничтожалась в попытках захватить остатки Донбасса, Украина завоевала господство в воздухе и теперь крушит тылы РФ.

«Наши войска продолжают самоизнуряться лобовыми АТАКАМИ НА ВТОРОСТЕПЕННЫХ для врага НАПРАВЛЕНИЯХ… Донецкий укрепрайон МНОГО РАЗ ПЕРЕВЫПОЛНИЛ возложенные на него врагом задачи. И ВСЕ ЕЩЕ ВЫПОЛНЯЕТ!

Одновременно ВСУ приступили к реализации… планов по завоеванию господства в воздухе и нанесению урона стратегическим объектам в глубине России.

На данный момент враг сумел добиться первого, вплоть до изоляции нашего южного фланга от нормального снабжения как войск, так и населения. Так и второго: ВРАГ УЖЕ НАНЕС тяжелейший целевой ущерб нашему производству горючего и усердно добивает все, до чего может дотянуться.

Теперь противник приступил к методичному уничтожению важнейших объектов нашей военной промышленности, связи и т.п. Причем, «блины» у него «пошли не комом», к сожалению, и «совсем не комом»», — пишет Стрелков.

Он отметил, что у Украины благодаря господству в воздухе появилась возможность провести крупную наступательную операцию на Юге. Российская ПВО там сильно потрепана, а логистика войск сломлена.

«Угроза для нашего левого фланга очень велика», — подчеркнул Z-патриот.

Вступление Беларуси в войну он считает маловероятным, потому что в таком случае Россия лишится экономического тыла.

«Для Москвы экономически КРАЙНЕ НЕ ВЫГОДНО НИКАКОЕ вовлечение Минска в войну: сил для быстрого успеха с территории РБ у нас, скорее всего, недостаточно, а минусы слишком весомы.

Сразу «уйдет», в частности Мозырский НПЗ, с которого сейчас в 13 раз увеличены поставки бензина в РФ. И не он один.

Я оцениваю вероятность атаки РФ с территории РБ как близкую к ничтожной. Хотя и не могу отмести ее в силу неоднократно продемонстрированного (небольшого ума — ред.) нашего военно-политического руководства», — констатировал Стрелков.

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