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Что Лукашенко делал в России

  • Алексей Копытько
  • 28.06.2026, 15:52
Что Лукашенко делал в России

Диктатор явно деградирует.

В честь Дня Конституции Украины конспирологически оценим ряд моментов.

Первый. Скрытые от публики манёвры Лукашенко.

Он три дня прятался в России, а сейчас, согласно официальной версии, отправился Юго-Восточную Азию, где посетит три страны и обсудит ряд мегапроектов «президентского уровня».

Что на самом деле.

Одной из главный целей «длительной командировки» Лукашенко в РФ является получение квалифицированной медицинской помощи. Диагностики, планирования курса лечения и поддерживающей терапии.

Посмотрите его проявления в медиа за последнее время. Он явно деградирует. Посмотрите видео посадки Лукашенко в самолёт и выползание из него после прилёта. Ему тяжело передвигаться.

У Лукашенко и Путина просто нет тем для «общения в закрытом режиме» в течение двух с хвостиком суток. Часть этого времени Лукашенко потратил на оценку физических кондиций и перспектив.

Да, минский вождь наверняка привёз какой-то набор сообщений для Путина, в том числе – от Украины. Но тщательная фильтрация видеоряда показывает, что Грыгорович может думать не столько о будущем, сколько о вечном. Где вопрос №1 – безопасность его отпрысков и ближайшего круга.

В этом контексте естественный интерес усатого упыря – подтолкнуть Путина к деэскалации. Ибо эскалация будет означать крах самого Лукашенко, печальную участь экс-диктатора, убившего и пытавшего тысячи своих сограждан.

Неизвестно, как отреагирует Путин на жалкий вид своего подельника. Не исключено, что использует для продавливания Лукашенко на какие-то дополнительные уступки.

В любом случае оба должны делать скидку, что Украина заготовила целительные пилюльки, которые уже влияют на российский метаболизм, а с белорусским режимом могут сотворить удивительные вещи на клеточном уровне.

Алексей Копытько, Telegram

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