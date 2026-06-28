Неизбежное падение Крыма 3 Дайан Фрэнсис

28.06.2026, 16:04

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Украина разрушает имперский нарратив Путина.

Возвращение Крыма в состав Украины уже не за горами, и как только это произойдет, это будет означать большую победу. Его захват был бы важен не только с стратегической точки зрения, но и из-за его символического и исторического значения для Владимира Путина.

Крым является основой путинского нарратива об имперской судьбе России…

Однако 17 июня украинский министр обороны Михаил Федоров драматично объявил, что битва за возвращение Крыма проходит успешно и набирает обороты: «Для россиян начинается ад. Логистика перерезается. Крым изолируют с помощью дронов».

Многие крымчане уже остались без еды, топлива и света — и сейчас бегут с полуострова. Именно поэтому неслучайно пресс-секретарь Путина намекнул на этой неделе, что они «готовы» к мирным переговорам, — поскольку Украина приближается к Крыму бомбардирует российские города.

На протяжении многих лет Путин подчеркивал историческую важность Крыма, которая превосходит его значение как стратегической территории с крупной военно-морской базой. Он утверждал, что это духовная колыбель российской цивилизации и православного христианства — убеждение, которое является краеугольным камнем его исторического ревизионизма. Он говорил: «Именно в Крыму находятся духовные истоки многообразного, но монолитного российского государства и российского централизованного правительства… Для России Крым… имеет огромное цивилизационное и сакральное значение… Именно так мы будем к нему относиться. Отныне и навсегда».

Такая напыщенная риторика — чепуха. Россия веками пыталась заполучить полуостров, а затем удержать его. Впервые он был аннексирован в XVIII веке у тюркоязычных татар. Спустя два столетия его поглотил Советский Союз. В 1954 году Москва подарила Крым Украине, а затем вновь оккупировала его в 2014 году с помощью своего фальшивого референдума. Однако Украина хочет вернуть его, поскольку он является стратегически важным активом — и потому, что географически Крым представляет собой южное продолжение материковой Украины, соединенное с остальной частью страны узким Перекопским перешейком. У него нет сухопутной связи с Россией.

14 июня, после постоянных ударов со стороны Украины, Москва объявила, что её крымская военно-морская база Севастополь перемещается в порт под названием Новороссийск на российском побережье. Это было признанием поражения.

Путин часто отмечал, что первоначальная военно-морская база, крепость и город были пропитаны русской историей и построены в 1783 году князем Григорием Потемкиным по приказу императрицы Екатерины Великой.

Порт на протяжении десятилетий имел военное значение как база Черноморского флота России. Это позволяло России контролировать и отслеживать судоходные пути, а также экспорт Украины и региона. Он также стал критически важной базой для поддержки военных действий Москвы против Украины, Грузии и во всем регионе.

Но с момента вторжения России в Украину в 2022 году её военно-морской флот и Севастополь постоянно подвергались ударам. Половина Черноморского флота Путина была потоплена Украиной, у которой даже не было своего «флота». Украина атаковала россиян с воздуха и моря, используя дроны и превращая прогулочные гидроциклы в дистанционно управляемые торпеды. Местные крымские партизаны также атаковали военно-морскую базу и её персонал.

Сейчас Россия покидает Крым. Институт изучения войны в Вашингтоне недавно подтвердил: «Российское военное командование планирует переместить оставшиеся командные структуры Черноморского флота, которые сейчас базируются в оккупированном Севастополе, в Новороссийск, поскольку штабы стабильно теряют функциональность на фоне серьезных логистических проблем из-за интенсификации ударной кампании Украины против Крыма».

Украина недавно перерезала российские линии снабжения и пункты въезда, и крымчане уезжают, потому что у них заканчиваются топливо и еда.

Федоров сообщил, что за первые четыре месяца 2026 года Украина втрое увеличила количество атак беспилотников на полуостров: «Мы одновременно финансируем подразделения беспилотников, которые знают, как быстро их использовать и закупать. Поэтому для россиян начинается ад, и с этим очень трудно справиться. И у нас есть это окно возможностей. Крым изолируется. И это оказывает влияние на материковое [поле боя]».

Как и большинство украинских военных инициатив, успешная кампания против Севастополя состоялась благодаря тому, что Киев переосмыслил ведение войны на море.

В феврале 2022 года Черноморский флот России насчитывал десятки военных кораблей, подводных лодок и объектов, которые блокировали украинские порты и запускали ракеты по её городам. Затем, спустя два месяца, украинцы потопили ракетами его флагман — крейсер «Москва». Позор был огромным и побудил Украину продолжать наносить удары по этому слабому месту. К сентябрю 2023 года украинцы уничтожили крупные корабли в сухом доке, противовоздушную оборону Крыма и в конечном итоге вынудили Россию начать передислокацию своего флота.

Суда постепенно переводились в Новороссийск на побережье материковой России, и в последние два года Севастополь перестал быть оперативной базой. Затем началось отвоевание полуострова, и последствия для Путина и России являются глубокими. Это связано с тем, что аннексия Крыма Путиным в 2014 году праздновалась и считалась его важнейшим достижением. Она олицетворяла силу и национальное величие. Теперь это потеря, которая опровергает его национальный нарратив.

Известный российский оппозиционер Гарри Каспаров утверждает, что освобождение Крыма является абсолютным условием для любых реальных перемен в России. Он заявляет, что война может закончиться только решительной победой Украины и возвращением украинского флага в Севастополь. Эта возможность сейчас становится все более реальной. Украинцы близки к повторному захвату территории, которую Путин объявил и священной, и вечной.

Крым должен был символизировать возрождение Великой Российской Империи, и его неизбежная потеря разоблачает путинскую иллюзию и просчет.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подчеркнул эту реальность. Путин совершил «историческую ошибку», вторгшись в Украину, а его пропаганда пыталась убедить россиян в том, что Россия воюет со всем «коллективным Западом», а не с самой Украиной. Но оружие украинского производства занимает это место.

«Это [обвинение Запада] имело целью скрыть унижение Путина и объяснить, почему эта война длится дольше, чем Первая мировая — война против страны, которая, по его словам, не существовала и должна была распасться много лет назад. Она не распалась, — говорит Сибига, — у Путина есть выход. Ему просто нужно приказать своим оккупационным войскам прекратить огонь и остановить войну».

Но Каспаров считает, что мир может быть достигнут лишь путем полного, решительного военного поражения российских войск в Крыму и Украине и экономического краха российской военной машины. Неизбежное падение Крыма знаменует собой начало конца Путина.

Дайан Фрэнсис, New Voice

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