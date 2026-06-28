Марсианские аппараты-долгожители НАСА превзошли все ожидания 2 28.06.2026, 16:10

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Их главной задачей был поиск следов древней воды.

Марсоходы Spirit и Opportunity, созданные НАСА для исследования Марса, должны были проработать всего 90 марсианских суток. Однако один из них исследовал Красную планету более шести лет, а второй — почти пятнадцать, став одним из самых успешных проектов в истории космонавтики, пишет Interesting Engineering (перевод — сайт Charter97.org).

Оба аппарата прибыли на Марс в январе 2004 года. Их главной задачей был поиск следов древней воды, которая могла свидетельствовать о существовании условий, пригодных для жизни. Результаты миссии превзошли самые смелые ожидания ученых.

Spirit обнаружил залежи почти чистого кремнезема — признак существования в прошлом гидротермальных источников, подобных земным. Также он нашел минералы, сформировавшиеся при длительном контакте с жидкой водой, что подтвердило: когда-то на Марсе существовали благоприятные для жизни среды.

Opportunity нашел многочисленные следы древних водоемов, включая знаменитые гематитовые шарики, получившие прозвище «марсианская черника». Исследования показали, что на планете долгое время существовали соленые и кислые водоемы, а вопрос для ученых изменился с «была ли на Марсе вода?» на «как долго планета могла поддерживать жизнь?».

Продлить срок службы аппаратов помогла неожиданная особенность марсианской погоды. Ветры регулярно очищали солнечные панели от пыли, возвращая марсоходам энергию и позволяя им работать значительно дольше расчетного срока.

В 2009 году Spirit увяз в рыхлом грунте и после суровой марсианской зимы перестал выходить на связь. Его миссию официально завершили в 2011 году.

Opportunity пережил многочисленные пылевые бури, технические неисправности и прошел более 45 километров, установив рекорд среди внеземных планетоходов. Его работа завершилась в 2019 году после глобальной пылевой бури. Последнее сообщение аппарата стало символом всей миссии: «Низкий заряд батареи, темнеет».

Открытия двух марсоходов легли в основу всех последующих программ НАСА по изучению Марса и приблизили человечество к поиску следов древней внеземной жизни.

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