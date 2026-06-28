Почему в Кремле истерика 2 Кирилл Сазонов

28.06.2026, 16:56

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Зеленский, конечно, навел шороху.

Истерику с разными комментариями, но одинаково громкими воплями разнесли все Z-каналы. Принуждение России к миру! Сорок дней на проведение этой операции по результатам разговора с главой СБУ. Их взбесила сама формулировка. Очень унизительно, когда тебя принуждают к миру. Наверное.

На самом деле тут работает обычный принцип бумеранга. Свою вооруженную агрессию против Грузии в 2008 году Кремль так и назвал – принуждение к миру. Это было циничной ложью, но в России что-то я не заметил особого возмущения. А тут прямо истерика. По большому счету, а что такого обидного в принуждении к миру? Не к войне принуждают. Не к противоестественным физиологическим отношениям. Не к нарушению законов божьих и человеческих.

Все это с россиянами уже сделала собственная власть. Принуждение к миру – что в это плохого? Детей принуждают мыть руки перед едой. Не совать гвозди в розетку и не перебегать дорогу на красный сигнал светофора.

То есть сперва объясняют, уговаривают, а если не доходит – да, принуждают. И собачку тоже приучают не гадить в квартире, не грызть обувь. И котика. Тут идеальное совпадение по методике. Россию долго весь мир уговаривал, что воевать плохо. Убеждали, объясняли. Не доходит от слова «совсем». Далее по списку принуждение, тут нет вариантов.

Мне кажется, что такую истерику вызвала не сама формулировка, а ее реальность. Россияне верят в то, что Украина сможет это сделать. И потому бесятся, да еще и страх добавляется.

Очевидно, что никаких гипнотических излучателей не будет. Зеленский прямо намекнул на методы принуждения. Дальнобойные санкции и санкции средней дальности. Да, еще есть варианты. Вслух не говорили, но все прекрасно знают, по каким операциям в СБУ и ГУР у нас есть специалисты. Страшно пропагандистам? Понимаю. Киве, если что, привет.

Да, все это формы принуждения. Но не к чему-то плохому, а к миру. И те же возмущенные россияне точно останутся жить. Если доживут до завершения операции. Понимаю, принуждение к миру за сорок дней звучит немного мрачновато.

Но согласитесь, принуждение к миру за девять дней звучало бы еще страшнее. А кто знает, на что способны украинцы? Мы и сами иногда себе удивляемся. ВСУ свое дело сделают. Вместе с СБУ, ГУР, ССО и другими. Так что россиянам стоит смириться и не пищать. Мир – это хорошо. Тем более, что на писк с болот мы уже давно не обращаем внимания...

Кирилл Сазонов, «Фейсбук»

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