Сербия возобновит срочную военную службу 28.06.2026, 17:51

С марта 2027 года.

Президент Сербии Александар Вучич заявил 27 июня, что страна введет «очень короткий» период обязательной военной службы, начиная с марта следующего года.

Об этом 28 июня сообщил телеканал N1.

Выступая на военном аэродроме Батайница недалеко от Белграда, Вучич заявил, что этому шагу будут предшествовать необходимые процедуры.

Власти Сербии ранее объявляли о планах восстановить обязательную военную службу для мужчин в возрасте до 30 лет. Как ожидается, срок службы составит 75 дней.

Сербия официально перешла на профессиональную армию 1 января 2011 года, когда вступило в силу решение парламента о приостановлении обязательной военной службы.

Обычный призыв был заменен добровольной службой, а вооруженные силы комплектовались профессиональными солдатами и офицерами.

Ранее Вучич заявлял о планах возобновить обязательную военную службу в Сербии в декабре 2025 года.

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