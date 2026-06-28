Странная империя 1 Виталий Портников

28.06.2026, 18:42

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Казалось бы, крах Советского Союза должен был стать для россиян уроком.

Россия стремится восстановиться как империя. Империя должна исчезнуть. Война за Украину — последний бой империи… Мы так часто повторяем эти или подобные предложения, что не оставляем самим себе даже крупицы сомнения в имперском характере соседнего государства. В конце концов, до 1917 года эта страна с легкой руки Петра I так и называлась — Российская империя, да и Советский Союз не оставлял никаких сомнений в его имперской сущности.

Но если это империя — возможно, последняя континентальная империя, которая никак не может исчезнуть, — почему же она так странно себя ведет? Самая большая по территории страна мира, которая веками остается незаселенной в своей неевропейской части, уже четыре года бьется за Авдеевку или Константиновку, нефтедоллары тратятся прежде всего на войну — и это при том, что в России осталось только несколько регионов, способных прокормить государство. Ну хорошо, это безумие Путина. Но и в 1990-е, когда денег не было от слова вообще, Россия с помощью собственной армии сохраняла контроль над Приднестровьем или Абхазией и была готова решать конфликт с Ичкерией путем кровопролитной войны. А 1920-е годы прошлого века! Разруха, голод, полная катастрофа — но Красная Армия пытается восстановить имперские границы, и большевистские вожди не могут успокоиться буквально до 40-х годов ХХ века, до аннексии Тувы… При этом на большей части аннексированных земель не происходит никакого развития — даже сами россияне начинают говорить о странной империи, которая вынуждена тратить деньги на награбленное.

Россия и действительно странная империя. В мировой истории существуют два имперских типа. Первый — «оседлая» империя, которая отправляет войска за чужими ресурсами, это вечная история, можно сказать, от Рима до Великобритании. И второй — империя кочевая, которая прежде всего борется за жизненное пространство, а с ресурсами особо не считается, они для нее не на первом месте. И яркий пример такой империи — Золотая Орда.

С Москвой произошла удивительная мутация. Московское княжество оказалось оседлой окраиной кочевой империи и унаследовало ее политическую культуру. Упадок Золотой Орды начался именно тогда, когда она оказалась неспособной осуществлять экспансию на новые территории и стала буквально сжиматься, распадаться в пользу собственных окраин. Наиболее удачливой и жестокой ее наследницей оказалась именно Москва, вся история которой — сплошная и неуемная экспансия, которая началась буквально с первых дней превращения княжества в самостоятельное государство и не прекращалась никогда, буквально никогда. При этом нельзя сказать, что россиянам нужно жизненное пространство — они не могут освоить даже европейскую часть своей страны, про Сибирь и Дальний Восток я просто молчу. И при этом нельзя сказать, что они ведут какую-то осмысленную войну за ресурсы — все это происходит по принципу поведения любимого русского сказочного героя Емели, который строит свою карьеру, не покидая родной печи. Если на захваченной территории обнаружились залежи нефти — отлично, будем жить за счет нефти и строить новые пушки с танками, чтобы еще что-то захватить. А если не обнаружились — ну и ладно, зато захваченная территория «равна четырем Франциям», во как! Всё должно быть большим и бессмысленным — царь-пушка, которая никогда не стреляла, царь-колокол, который никогда не звонил, царь-территория, которую никогда не заселяли и не осваивали.

Поэтому я думаю, что весь смысл — именно в этой безудержной экспансии, даже не в империи. Нужно двигаться, чтобы замаскировать цивилизационную импотенцию, невозможность ничего создать самостоятельно, необходимость постоянно подражать и воровать — а движение дает возможность выдавать краденое за свое, да еще и поучать других с высоты собственного «морального авторитета», основанного даже не на качестве, а на размерах. Поэтому коммунистическая революция действительно могла победить сначала именно в России, так как соответствовала этой идее экспансии и была — не стоит забывать — именно «мировой», а не российской революцией, отсюда все эти Венгерские и Баварские советские республики. Сталин победил главного идеолога «мировой революции» Троцкого потому, что трезво рассчитал силы Советской России и осознал, что на восстановление старой империи под новыми лозунгами их хватит, а на весь мир — шалишь! Но вот когда Советский Союз оказался среди победителей во Второй мировой войне, тут уж началась экспансия, которой сам Троцкий аплодировал бы — Центральная Европа, Китай, пол-Кореи, Куба, со временем Ангола с Мозамбиком и даже Эфиопия! Всё начало рушиться на Афганистане, но причина была не только в непродуманной войне, а и в том, что Москва просто оказалась неспособной ни к развитию стран в новой огромной сфере влияния, ни к потреблению их ресурсов. Она доводила до деградации их и деградировала сама — и дело было не только в коммунизме как таковом, а именно в России. Достаточно просто сравнить уровень жизни и реализации людей в коммунистической Югославии маршала Тито и в соседних с ней странах советского лагеря, чтобы всё понять. И я очень хорошо помню, как в советские времена многие интеллектуалы мечтали хотя бы о таком югославском социализме, не осознавая, что главная проблема была в сути российской экспансии, а не просто в коммунистической идеологии.

Казалось бы, крах Советского Союза должен был стать для россиян уроком — но ведь не стал! Сначала они этого краха просто не заметили и решили, что теперь живут в СНГ. А когда осознали, что всё же оказались в России, пожелали эту Россию расширить хотя бы до границ того самого СНГ. Приднестровскую «независимость» россияне поддержали буквально через несколько месяцев после краха Советского Союза. Послали войска и «добровольцев» на Кавказ. Затем была война в Грузии, аннексия Крыма, Украина — и при этом русский человек ворует унитазы в Буче!

В последние дни на фоне неожиданной для Москвы катастрофы в Крыму я задумываюсь над тем, что они будут делать, если остановятся, не смогут победить Украину и вынуждены будут прекратить экспансию. Способны ли они остановиться вообще, если экспансия является сутью их странной и дикой цивилизации? Что они будут делать без экспансии, когда всё, что они до сих пор делали, было ради экспансии? Сгонять зло на нерусских народах, чтобы те пытались от них отделиться и появились новые возможности для «собирания земель»? Враждовать между собой? Или просто стиснут зубы, сделают вид, что всё поняли, найдут себе нового молодого Путина и будут готовиться к новой войне и новой экспансии?

Виталий Портников, zbruc.eu

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