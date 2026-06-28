Медведев заснул во время речи Путина 12 28.06.2026, 19:18

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Дмитрий Медведев

Фото: TASS

Видеофакт.

В воскресенье, 28 июня, во время выступления Путина на съезде партии «Единая Россия» крепко уснул.

Видео сразу попало в Интернет и моментально разнеслось по Сети. В камеру попал только тот момент, где Дмитрий Медведев, сидя на заседании партии, спит, но не запечатлено, кто его будит. Председатель Совета Безопасности РФ выступил после Путина, который говорил о судьбоносных для России временах и неспособности Запада победить РФ военным путем. Слова Медведева звучали еще оригинальнее, поскольку он сказал, что важно честно разговаривать с людьми, поскольку доверие народа поможет противостоять Западу.

Это был не первый случай, когда бывший президент России заснул, слушая действующего главу Кремля. Первый инцидент был зафиксирован еще в 2014 году.

Алкоголик Медведев @MedvedevRussia и по совместительству Заместитель Председателя Совета Безопасности ротсийской федерации во время слов Путина о сдерживании НАТО, начал громко храпеть и посапывать. pic.twitter.com/jAg0KKdK6e — Диалог.UA (@Dialog_UA) June 28, 2026

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