Лидер оппозиции Венесуэлы хочет вернуться в страну 1 28.06.2026, 20:26

МАРИЯ КОРИНА МАЧАДО ПАРИСКА

ФОТО: AFP

Но США уговаривают ее подождать.

Лидер венесуэльской оппозиции Мария Мачадо планирует как можно скорее вернуться в страну, где на днях произошли два мощных землетрясения с многочисленными жертвами. США опасаются, что ее приезд еще больше осложнит ситуацию в Венесуэле.

Об этом написало Bloomberg в воскресенье, 28 июня.

В частности, ряд американских чиновников выразили обеспокоенность тем, что возвращение Мачадо вызовет конфронтацию с действующим режимом во главе с Делси Родригес, а политическая напряженность еще больше усугубит стресс после землетрясений. Однако пока неясно, прислушается ли Мачадо к предостережениям из Вашингтона.

Издание отметило, что государственный секретарь США Марко Рубио и другие высокопоставленные чиновники в целом поддерживали идею возвращения Мачадо, но просили ее «проявить терпение», — мол, несвоевременное возвращение приведет к нестабильности в Венесуэле.

Ситуация может оказаться непростой и для временной президентки Делси Родригес, отмечает Bloomberg. Ей предстоит сделать выбор — согласиться на возвращение Мачадо и продемонстрировать национальное единство или же обезопасить себя от политической соперницы, но подвергнуться из-за этого критике.

После землетрясений Делси Родригес уже была вынуждена проводить очень прагматичную внешнюю политику. Ее администрация одобрила помощь со стороны США, а также со стороны правительств, которые ранее считались политическими оппонентами Венесуэлы, таких как Сальвадор, Чили, Эквадор и Парагвай.

Что касается Марии Мачадо, то она находилась за пределами Венесуэлы с момента отъезда в конце 2025 года, когда она поехала в Осло, чтобы получить Нобелевскую премию мира. Она обещала вернуться в страну — особенно после того, как диктатор Николас Мадуро был захвачен американскими военными и вывезен в США в январе 2026 года.

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