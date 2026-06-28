Казахстан вышел из чата спасателей России 1 Вячеслав Ширяев

28.06.2026, 21:09

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Бензиновый кран перекрыт.

Казахстан вышел из числа стран, на помощь которых рассчитывала Россия для преодоления бензинового кризиса. Кремль попросил Астану поставить 50 тысяч тонн бензина АИ-92, однако, по данным источников, получил отказ по неофициальным каналам.

При этом министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов заявил, что официального запроса от Москвы республика не получала. Формальным объяснением отказа стал перевод Атырауского нефтеперерабатывающего завода на плановый ремонт с 26 июня по 20 июля. Из-за этого Казахстану придется использовать собственные запасы топлива для внутреннего рынка, которые на середину июня оценивались примерно в миллион тонн.

На фоне дефицита бензина в соседних странах активизировался «серый» экспорт топлива из Казахстана по частным схемам. Власти республики начали борьбу с такими поставками и уже сообщили о нескольких пресеченных попытках незаконного вывоза.

20 июня премьер-министр Олжас Бектенов поручил усилить контроль на государственной границе и пресекать схемы нелегального экспорта нефтепродуктов. Такое решение было принято по итогам специального совещания, посвященного ситуации на топливном рынке.

В Мангистауской области правоохранители обнаружили нелегальный мини-НПЗ, который с 2022 года переработал более 28,5 тысячи тонн неучтенной нефти. Полученную продукцию экспортировали за границу под видом мазута.

В Туркестанской области была пресечена деятельность транснациональной преступной группы, организовавшей контрабандный вывоз бензина через специально оборудованный тоннель под государственной границей.

Еще одна группа занималась незаконным экспортом бензина АИ-92 — речь идет о 190 тысячах тонн топлива общей стоимостью 37 млрд тенге. Во время очередной попытки вывоза на станции «Турксиб» задержали восемь железнодорожных цистерн с почти 500 тоннами нелегального бензина.

Таким образом, на фоне углубляющегося топливного кризиса Россия сталкивается с трудностями в поиске внешних поставщиков топлива. По данным источников, рассчитывать на помощь ближайших соседей Москве становится все сложнее.

Вячеслав Ширяев, Telegram

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