«Авто для поездок на работу — непозволительная роскошь» 8 28.06.2026, 10:59

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Как выглядит бюджет белоруса с зарплатой 3200 рублей.

Сайт Onliner продолжает делиться историями читателей о личном бюджете. Алексей отказался от автомобиля, но каждый месяц откладывает деньги на пенсию, инвестирует в облигации и собирает капитал для дочери. Минчанин с зарплатой 3200 рублей рассказал, как ведет семейный бюджет, на чем не экономит и почему пока отправляет на отдых только дочь.

«8% зарплаты уходит на будущую пенсию»

Всем привет! Меня зовут Алексей. Я обычный аналитик в компании, которая занимается продажей автозапчастей.

Живу в Минске, на руки получаю 3200 рублей. Есть квартира. Женат, есть 16-летняя дочь. К сожалению, после несчастного случая жена уже несколько лет прикована к постели, поэтому все финансовые обязательства семьи лежат на мне (у жены есть, конечно, пенсия по инвалидности, но она вся уходит на поддержание жизнедеятельности).

На протяжении почти пяти лет я заносил все свои доходы и расходы в мобильное приложение на телефоне. В то время я работал индивидуальным предпринимателем (сфера была связана со строительством), поэтому сравнение приходов и расходов было вынужденной необходимостью. В расходную часть заносил в программу каждый чек, каждую мелочь.

В итоге к концу месяца всегда видел картину: сколько заработал и сколько потратил. Да, учет каждой транзакции не сделал из меня миллионера, но помог выработать привычку видеть картину своего финансового состояния наперед.

После того как я поменял сферу деятельности со строительства на более спокойную (но от того не менее ответственную) офисную жизнь, перестал вести учет каждой расходной операции, а просто сосредоточился на разнесении затрат на основные категории.

Во-первых, я заключил договор на страхование пенсии. Теперь каждый месяц еще до того, как зарплата упадет на карточку, 8% от суммы уходит на страховой счет. Плюс еще 3% от зарплаты добавляет работодатель.

К моменту выхода на пенсию (да, на пенсию у меня еще большие планы) можно будет прикупить недвижимости или просто растянуть накопленную сумму на несколько лет выплат.

Во-вторых, 150 рублей ежемесячно уходит на похожий страховой счет дочери. По достижении 18-летия этих денег хватит на получение образования или на первый взнос на квартиру — пусть сама распоряжается. Моя ответственность — помочь и посоветовать, а там уже ее дело, как этой суммой распорядиться.

Каждый месяц откладываю 400 рублей. Накопив 10 000, вкладываю деньги в облигации. Почему облигации? Более 10 лет назад среди облигаций, доверительного управления или банковского вклада я выбрал облигации белорусских компаний (сейчас еще присматриваюсь к токенам — опять же белорусских компаний). Да, были случаи дефолтов по ним, но моего портфеля они не коснулись. Пока все суммы реинвестируются.

Из оставшейся суммы еще около 400 рублей уходит на оплату «коммуналки», электричества, интернета и телефонов.

«Белорусы слишком держатся за свои авто»

В свое время я отказался от автомобиля, так как при смене сферы деятельности он из актива перешел в пассив и его обслуживание обходилось бы неоправданно дорого. После пяти лет учета затрат выяснилось, что в среднем только на обслуживание авто (без учета топлива) я ежемесячно тратил почти 100$. Сумма по году, конечно, распределена неравномерно, но каждый месяц 100$ приходилось откладывать на «ласточку».

Я считаю, что белорусы слишком уж держатся за свои авто и многие просто не в состоянии нормально обслужить их (нормально — это не чтобы «абы ехала», а чтобы условно хоть завтра можно было бы сесть за руль и уехать в путешествие тысяч на шесть-восемь километров и не бояться за работоспособность автомобиля). И да, на своем авто я пару раз позволял себе такое. Ездить только на работу и с работы — для Минска это все же непозволительная роскошь. Да и новая работа у меня находится всего в нескольких остановках от дома, в хорошую погоду предпочитаю ходить в офис пешком.

Так выглядели траты Алексея на авто в 2020 году

Для быстрых передвижений по городу я использую такси. Если надо за город, беру каршеринг на день и не парюсь.

На еду и прочие домашние расходы уходит около 1300 рублей. Опять же эта сумма не сильно колеблется от месяца к месяцу. Еду покупаю без изысков, вареной колбасе предпочту кусок хорошего мяса.

На фруктах и овощах сильно не экономлю — эта категория продуктов всегда есть в свежем виде в холодильнике. Сейчас почти каждый день в рационе клубника, скоро пойдет черешня, затем абрикосы, персики, арбузы. Закатками сознательно не занимаюсь, но родители при случае всегда стараются всунуть пару банок огурцов с помидорами.

К небольшим, но постоянным оплатам относятся разные подписки. Тут рублей под 100 тоже набегает. У меня на телефоне из платных только приложение по изучению корейского языка (есть слабость к языкам, уже четвертый в арсенале).

«Вместо кредитов беру рассрочки без процентов»

Еще часть денег (в среднем около 500 рублей — стараюсь не превышать этот порог) уходит на различную домашнюю технику. Если надо, могу без проблем купить новый ноутбук или телефон себе или дочери. Те же холодильник, телевизор, кофемашина, мультиварка периодически требуют апдейта.

Вкладываться в данную статью расходов просто необходимо. Если надо помыть окна, пусть их моет робот-мойщик.

Если надо помыть полы, пусть их моет робот-пылесос. Ведь, как бы банально это ни звучало, мы живем здесь и сейчас, и жизнью тоже надо наслаждаться не вчера или завтра, а именно сегодня. И трата денег — это еще и про удовольствие и всплеск дофамина. Эта часть бюджета, конечно, одна из самых дорогих, поэтому здесь я иногда допускаю покупку техники в беспроцентную (!) рассрочку (опять же с жестким контролем суммы ежемесячных платежей).

Некоторые товары могу мониторить месяцами, пока не словлю нужную цену или акцию. К кредитам отношусь строго отрицательно (если только на квартиру или если для работы нужно авто), на остальное можно и накопить (ну или по крайней мере не переплачивать проценты).

Да, пока в силу некоторых причин не могу позволить себе съездить на отдых, но раз в два года обязательно отправляю туда дочь.

Также в следующем году заканчивается контракт на текущем месте работы, так что буду пытаться выйти на зарплату раза в полтора выше текущей. Поэтому строка в бюджете на совершенствование навыков тоже есть.

В общем, в моем бюджете, может, и нет чего-то особенного, но его соблюдение позволяет с оптимизмом смотреть в будущее, не забывая жить настоящим.

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