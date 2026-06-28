Названы лучшие авто, произведенные в США 28.06.2026, 11:20

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Какие марки вошли в топ-10?

Покупка автомобиля, собранного на территории США, теперь подкрепляется весомым финансовым стимулом со стороны государства. Американцы, приобретающие в кредит новые легковые автомобили или внедорожники отечественного производства, имеют право вычесть из федеральных налогов до 10 000 долларов США уплаченных по кредиту процентов.

Эта выгодная государственная программа распространяется на транспортные средства, приобретенные после 1 января 2025 года, и будет действовать до конца 2028 года. Чтобы помочь водителям сделать правильный выбор, эксперты организации Consumer Reports провели масштабное исследование, оценив автомобили в десяти различных категориях.

Специалисты тщательно проанализировали результаты дорожных испытаний, показатели надежности, уровень удовлетворенности владельцев и общую систему безопасности моделей, пишет Quartz.

Ниже — рейтинг 10 лучших американских автомобилей:

Honda Civic Hybrid

Этот гибрид стоит от 29 395 долларов и предлагает водителям мощность в 200 конских сил благодаря 2,0-литровому четырехцилиндровому двигателю. Модель разгоняется до 100 км/ч за 7,5 секунды, что на две секунды быстрее, чем у стандартной бензиновой версии, демонстрируя при этом превосходную топливную экономичность (около 5,3 л на 100 км).

Эксперты отметили высокую плавность хода и отличную управляемость автомобиля на извилистых дорогах. Важно учитывать, что под налоговые льготы подпадает модификация в кузове хэтчбек, которую собирают в Гринсбурге (штат Индиана), тогда как седаны поставляются из канадского Онтарио.

Toyota Camry

Культовый седан, минимальная цена которого составляет 29 100 долларов, теперь продается исключительно с гибридной силовой установкой. Его 2,5-литровый двигатель демонстрирует образцовую экономичность – примерно 4,9 литра на 100 км в смешанном цикле. Автомобиль, который производят в Джорджтауне (штат Кентукки), удачно сочетает мягкость подвески с уверенным прохождением поворотов.

Модель текущего года получила улучшенные сиденья, доступный полный привод для всех комплектаций и повышенный рейтинг долгосрочной надежности.

Subaru Crosstrek

Стартовая стоимость этого компактного кроссовера составляет 26 995 долларов. Бензиновые версии оснащены 180-сильным двигателем объемом 2,5 литра, вариатором и фирменным полным приводом, расходуя около 8,1 литра топлива на 100 км. Автомобиль собирается в Лафайете (штат Индиана) и отличается четким рулевым управлением и минимальными кренами кузова.

Тестировщики особенно высоко оценили подвеску, которая эффективно гасит неровности дорожного покрытия даже на лёгком бездорожье. Покупателям стоит выбирать исключительно бензиновые модификации, поскольку гибридный вариант импортируется из Японии.

Subaru Forester Hybrid

Кроссовер стоимостью от 34 730 долларов сохранил все ключевые преимущества классической модели: превосходную обзорность, просторный салон и высокие оценки по безопасности. Его 2,5-литровый оппозитный двигатель работает в паре с электрическими компонентами от Toyota, развивая в сумме 194 конские силы.

Гибридная система обеспечивает ощутимую экономию топлива по сравнению с обычной моделью. Оба типа силовых агрегатов производятся на заводе в Индиане, поэтому покупатели любой версии гарантированно получают право на налоговый вычет.

Toyota Grand Highlander Hybrid

Большой семейный внедорожник со стоимостью от 46 205 долларов (2 074 268 грн) предлагает три полноценных ряда сидений, где с комфортом могут разместиться взрослые пассажиры. Его 245-сильный гибридный двигатель потребляет около 6,7 литра на 100 км, что является феноменальным показателем для автомобиля таких габаритов.

Эксперты рекомендуют выбирать версию с 18-дюймовыми колесными дисками для максимальной плавности хода. Модель производят в Принстоне (штат Индиана), и она является отличной альтернативой более дорогому внедорожнику Sequoia.

BMW X3

Премиальный кроссовер немецкого бренда стоит от 52 650 долларов (2 363 602 грн) за базовую версию 30 xDrive, которая комплектуется 255-сильным турбодвигателем и 48-вольтовой системой «мягкого гибрида». Автомобиль получил высокие оценки за динамику и маневренность, которые превосходят показатели многих конкурентов в этом классе.

Для любителей драйва доступна модификация M50 xDrive мощностью 393 конских силы с турбированным шестицилиндровым двигателем. Сборка обеих версий налажена на американском заводе BMW в Спартанбурге (Южная Каролина).

BMW X5

Старшая модель линейки немецкой марки стоит от 69 750 долларов и отличается роскошным интерьером с использованием натуральной кожи, дерева и хрома. Традиционная бензиновая версия расходует около 10,2 литра топлива на 100 км, демонстрируя при этом динамику спортивного седана.

Особого внимания заслуживает плагин-гибрид, способный проехать до 62 километров исключительно на электротяге, что позволяет не тратить бензин во время ежедневных поездок на работу. Внедорожник также производится в Южной Каролине.

Honda Ridgeline

Этот нетипичный пикап со стартовой ценой 42 290 долларов (1 898 515 грн) оснащен мощным 280-сильным двигателем V6 и девятиступенчатой автоматической коробкой передач. Благодаря несущей конструкции кузова (унибоку) он обеспечивает уровень комфорта и плавности хода, сопоставимый с кроссовером Honda Pilot, что недостижимо для рамных пикапов. Практическим преимуществом являются уникальные задние двери, которые могут откидываться или распахиваться вбок, открывая доступ к герметичному отсеку под полом платформы. Производство модели сосредоточено в Линкольне (штат Алабама).

Ford F-150

Самый популярный американский пикап стоит от 40 085 долларов и в этом году существенно улучшил свои показатели надежности, что ранее было слабым местом полноразмерных грузовиков. Лучшим выбором эксперты считают 430-сильный гибридный турбодвигатель V6 объемом 3,5 литра, который развивает колоссальный крутящий момент для буксировки тяжелых прицепов.

Автомобиль отличается просторным салоном, простым управлением и фирменным автопилотом BlueCruise для загородных трасс. Производственные мощности распределены между заводами в Мичигане и Миссури.

Tesla Model Y

Мировой бестселлер среди электромобилей начинается с отметки 41 630 долларов. В топовой комплектации Premium запас хода машины достигает 574 километров, а владельцам доступна разветвленная сеть скоростных зарядных станций Supercharger. Последнее обновление добавило кроссоверу акустическое стекло, улучшенные материалы отделки и дополнительный экран для задних пассажиров.

Электрокар, который собирают в Остине (штат Техас), демонстрирует стабильное повышение надежности с каждым модельным годом, удерживая лидерство в сегменте электромобилей США.

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