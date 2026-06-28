Украинские дроны поразили два НПЗ в России: новые детали 1 28.06.2026, 11:30

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Удары нанесены в 700 км от границы Украины.

Силы обороны Украины этой ночью поразили два НПЗ в России - в Краснодарском крае и Ярославском регионе.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

«День Конституции Украины наши воины начали очень точно. Этой ночью наши дальнобойные санкции достигли двух нефтеперерабатывающих заводов в России», - сообщил Зеленский.

Этой ночью был поражен НПЗ «Славянский» в Краснодарском регионе - это около 300 километров от линии фронта.

Также украинские дроны достигли НПЗ в Ярославском регионе, что примерно в 700 километрах от границы Украины.

«Мы продолжаем наши операции, которые ослабляют возможности России вести эту войну. Каждая наша дальнобойная санкция - это уменьшение ресурсов, работающих на российскую военную машину, и еще один шаг к миру. Будем и дальше отвечать на российский террор», - подчеркнул президент Украины.

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