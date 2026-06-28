Дроны атаковали ключевой для РФ Славянский НПЗ: масштабный пожар видно из космоса 28.06.2026, 8:26

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Дым накрыл десятки километров.

В ночь на 28 июня беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в городе Славянск-на-Кубани Краснодарского края РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы.

По словам очевидцев, в районе Славянского нефтеперерабатывающего завода раздалась серия мощных взрывов, после чего на объекте поднялся густой столб дыма и вспыхнул масштабный пожар.

Пока известно о возгорании по меньшей мере нескольких емкостей с нефтепродуктами.

Спутниковый сервис NASA FIRMS, отслеживающий тепловые аномалии и крупные очаги возгораний, также зафиксировал пожар в районе Славянского НПЗ.

Кроме нефтеперерабатывающего завода, NASA FIRMS фиксирует возможный пожар на установке стабилизации нефти и подготовки газа УСНиПГ «Славянская», принадлежащей ООО «РН-Краснодарнефтегаз».

Опубликованная карта тепловых аномалий показывает сразу несколько очагов возгорания в промышленной зоне Славянска-на-Кубани.

В соцсетях уже пишут, что после фиксации пожаров на НПЗ в Славянске-на-Кубани от NASA FIRMS «Крым напрягся».

Тем временем местные жители продолжают снимать последствия атаки. На одном из видео автор эмоционально говорит, что им уже «надоела война» и «пора заканчивать».

Славянский НПЗ является ключевым профильным предприятием в регионе.

Завод специализируется на выпуске широкого спектра продукции, в частности:

Авиационный керосин и вакуумный газойль.

Стабильный газовый бензин и мазут.

Низкозастывающая фракция.

Предприятие занимает около 9% рынка переработки нефти в Южном федеральном округе и около 1,5% общероссийских объемов, обеспечивая топливом, в том числе, и потребности российских оккупационных войск.

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