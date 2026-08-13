В порту Роттердама прогремел взрыв 3 13.08.2026, 19:27

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фото: porttechnology.org

Есть пострадавшие.

В порту Роттердама в Нидерландах произошёл взрыв, в результате которого погиб один человек, ещё несколько получили ранения. Об этом сообщает Reuters.

Инцидент произошёл около 11:30 в районе Европорта — в резервуаре для хранения на объекте международной энергетической компании Gunvor Energy. В момент взрыва на территории предприятия работала бригада технического обслуживания, занимавшаяся трубопроводами.

Представитель Gunvor подтвердил происшествие и предположил, что во время отсоединения труб что-то пошло не по плану. На резервуаре после взрыва были заметны повреждения.

По данным Reuters, полиция Роттердама не обнаружила признаков саботажа. Причины произошедшего устанавливаются, на месте продолжают работать экстренные службы.

В тот же день утром в портовом районе Ботлек произошло масштабное отключение электроэнергии. Из-за перебоев в подаче электричества нефтеперерабатывающий завод ExxonMobil временно приостановил работу. Кроме того, в промышленной зоне Маасвлакте загорелась высоковольтная подстанция. Предварительно причиной пожара мог стать скачок напряжения.

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