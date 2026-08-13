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В Африке ликвидирован известный Z-пропагандист

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  • 13.08.2026, 19:06
  • 8,036
В Африке ликвидирован известный Z-пропагандист
Дмитрий Сердинов

Он был пилотом группы «Вагнер».

Российские пропагандистские каналы сообщили о гибели Дмитрия Сердинова, одного из администраторов Z-канала «Воевода вещает». По данным самих россиян, он был капитаном запаса ВКС РФ, летчиком-штурмовиком 18-го гвардейского штурмового авиационного полка и летчиком авиационного отряда группы «Вагнер».

Как написал сам Z-канал «Воевода вещает», Сердинов, известный по позывному «Старый», погиб во время боевого вылета в одной из африканских республик. Точное место, обстоятельства и дата гибели в публикации не уточняются.

«Ушел в небесный гарнизон наш горизонтальный брат, один из админов канала, дорогой брат Воеводы — Дмитрий «Старый» Сердинов. Настоящий Дикий Гусь!» — говорится в сообщении.

Там же отмечается, что погибший был связан с авиацией группы «Вагнер». Эта структура, после участия в войне против Украины и во внутренних конфликтах в России, продолжает работать в Африке, где российские наемники поддерживают местные режимы, охраняют ресурсы и участвуют в боевых операциях.

Ранее, как писал сайт Charter97.org, в Мали атаковали колонну с более чем 200 бойцами Африканского корпуса РФ.

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