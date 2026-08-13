Сын министра здравоохранения США Кеннеди воевал за Украину 11 13.08.2026, 19:31

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Конор Кеннеди

Россия объявила его в розыск.

В России Конора Кеннеди, сына министра здравоохранения США Роберта Ф. Кеннеди-младшего, внесли в международный розыск по обвинению в участии в войне в Украине. Соответствующие документы подали в Московский городской суд, пишет Independent.

В России Конора Кеннеди признали «иностранным наемником». В случае задержания ему грозит от семи до десяти лет лишения свободы.

Отмечается, что 32-летний Конор Кеннеди ранее заявил, что был «готов умереть» в Украине после вступления в Международный легион Украины в 2022 году. В октябре 2022 года он публично сообщил, что сражался на стороне Украины в первые месяцы полномасштабной войны.

«Я был глубоко взволнован тем, что происходило в Украине в течение последнего года. Я хотел помочь. Когда я услышал о Международном легионе Украины, я понял, что поеду туда, и на следующий день отправился в посольство, чтобы записаться», — написал он тогда в соцсетях.

Кеннеди также рассказал, что сообщил одному человеку в США и одному человеку в Украине свое настоящее имя, чтобы его семья и друзья не беспокоились. По его словам, он не хотел, чтобы к нему относились иначе.

Кроме того, Кеннеди говорил, что война в Украине «определит судьбу демократии в этом столетии». Он также призывал людей вступать в Международный легион Украины, помогать на границе или отправлять медикаменты.

Российская сторона утверждает, что Кеннеди якобы «сражался в составе украинской армии в Харьковской области под видом местного жителя».

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