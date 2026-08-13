Арина Соболенко отказалась отвечать на вопрос о поддержке Лукашенко 21 13.08.2026, 19:55

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Арина Соболенко

Белорусская теннисистка попала на обложку «Time».

Известный американский журнал сделал первую ракетку мира из Беларуси лицом одного из своих номеров. Также «Time» опубликовал большую статью о теннисистке.

В частности, журналисты спросили Арину Соболенко об отношении к войне в Украине и поддержке диктатора Лукашенко.

Теннисистка ответила, что хочет мира и не поддерживает войну. «Никто не поддерживает, — сказала она. - Это так очевидно».

На вопрос о поддержке Лукашенко Соболенко ответила: «Я не хочу об этом говорить».

Напомним, 28-летняя белорусская теннисистка Арина Соболенко продолжает возглавлять рейтинг WTA.

Она уже проводит 95-ю неделю подряд в статусе первой ракетки мира.

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