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Арина Соболенко отказалась отвечать на вопрос о поддержке Лукашенко

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  • 13.08.2026, 19:55
  • 13,710
Арина Соболенко отказалась отвечать на вопрос о поддержке Лукашенко
Арина Соболенко

Белорусская теннисистка попала на обложку «Time».

Известный американский журнал сделал первую ракетку мира из Беларуси лицом одного из своих номеров. Также «Time» опубликовал большую статью о теннисистке.

В частности, журналисты спросили Арину Соболенко об отношении к войне в Украине и поддержке диктатора Лукашенко.

Теннисистка ответила, что хочет мира и не поддерживает войну. «Никто не поддерживает, — сказала она. - Это так очевидно».

На вопрос о поддержке Лукашенко Соболенко ответила: «Я не хочу об этом говорить».

Напомним, 28-летняя белорусская теннисистка Арина Соболенко продолжает возглавлять рейтинг WTA.

Она уже проводит 95-ю неделю подряд в статусе первой ракетки мира.

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