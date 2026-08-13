Отвлекающий пируэт 2 Игорь Давлятчин

13.08.2026, 17:07

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Путин внезапно пересел на старый самолет-дублер на фоне слухов о страхе покушения

10 августа 2026 года. Владимир Путин прибывает с визитом в Новосибирск. У трапа его встречают его встречают полпред президента в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев, губернатор Андрей Травников и начальник регионального МВД Андрей Кульков. Кажется, что все как обычно: Путин спускается с трапа, здоровается со встречающими его чиновниками, садится в свой автомобиль и уезжает. Но одна деталь выбивается из обычной картины. В какой-то момент в кадр попадает бортовой номер самолета Ил-96, на котором Путин прилетел в Новосибирск. Это RA-96020. И, судя по этому номеру, все в этот раз действительно не совсем обычно.

RA-96020, которым стал пользоваться Путин

RA-96020 — не новый президентский самолет. Его построили на Воронежском авиазаводе в 2012 году и в декабре того же года передали специальному летному отряду «Россия». Это был один из двух новых Ил-96-300ПУ(М1), заказанных для расширения президентского авиапарка. Контракт на оба самолета стоил государству около 10,4 млрд рублей. Второй борт, RA-96021, поступил в СЛО уже в январе 2014 года.

RA-96020 с самого начала предназначался не для обычных правительственных перевозок. В его обозначении есть две буквы – ПУ. Это «пункт управления»: борт оборудован специальными системами связи и предназначен для работы высшего руководства страны. В 2013 году, вскоре после появления самолета в СЛО, RA-96020 уже использовался в поездках Путина. Его фотографировали в июне 2013 года в Северной Ирландии во время саммита G8, а в ноябре того же года — в Триесте, куда Путин прилетел на российско-итальянские переговоры.

Владимир Путин прибывает в Северную Ирландию на саммит «Большой восьмерки» 2013 года

При этом постепенно RA-96020 перестал быть единственным самолетом, который ассоциировался с перелетами президента. В президентском парке появились новые Ил-96, а старые борта стали функции дублеров: они перевозили сопровождающих или шли следом за президентским самолетом для создания нескольких параллельных маршрутов.

В июле 2019 года RA-96020 прилетел в Екатеринбург, куда ожидали прибытие Путина на «Иннопром». Однако президента на борту не оказалось: Путин в тот момент находился в другом месте, а местные СМИ выяснили, что в Кольцово прибыл именно самолет сопровождения.

В сентябре 2019 года RA-96020 прилетел в Петербург в то время, когда Путин находился в Анкаре. Самолет приняли за президентский, хотя президент в этот момент находился в Турции. То есть для наблюдателей борт мог выглядеть как самолет Путина, хотя самого его на нем не было.

А в 2022 году RA-96020 уже явно использовали как отвлекающий борт. 19 декабря, когда Путин летел в Минск на RA-96022, примерно через пять минут после него из Внуково подняли RA-96020. СМИ предполагали, что это сделали «для конспирации». После этого RA-96020 практически исчезает из публичной авиационной картины.

Как заметил Explainer, борт снова появляется в трекинговых базах только в 2024 году. Но его перемещения не совпадают с публичными появлениями Путина, следует из данных трекингов и новостей российских госагентств. Вскоре самолет вообще исчезает и перестает выполнять хоть какие-либо рейсы. На этом фоне СМИ сообщают, что Путин опасается покушения и возможного заговора внутри российской элиты. В мае об этом писали «Важные истории» со ссылкой на отчет разведки одной из стран ЕС: в документе говорилось об усилении мер безопасности вокруг президента и его опасениях из-за возможного покушения с использованием беспилотников. Сам же хозяин Кремля летает на старых и хорошо известных бортах, Explainer зафиксировал ряд совпадений.

19–20 мая — Китай. Путин находился в Пекине на официальном визите. В тот же период RA-96025 зафиксирован в Пекине; фотографии с места прилета также показывают именно этот борт. 27 мая — Казахстан. Путин прибыл с государственным визитом в Астану на все том же RA-96025 — его бортовой номер виден на фотографиях с президентского прилета.

Но вскоре этот самолет перестает летать на дальние расстояния, его маршруты сокращаются до Москвы-Санкт-Петербурга, показывают данные Flightradar.

А уже в августе Путин пересаживается на старый и неиспользовавшийся в последние годы Ил-96 с номером RA-96020.

По данным Flightradar, 10 августа этот самолет оказывается в Новосибирске – именно туда Путин отправился после Бурятии. И там на следующий день, 11 августа, остановил свой кортеж для встречи с якобы случайными людьми на улице.

В этот же вечер Путин покинул Новосибирск, улетел оттуда и Ил-96. Как обычно, пилоты президентского борта вскоре отключили транспондеры, но, судя по направлению самолета, он летел обратно во Владивосток — главную базу Тихоокеанского флота. Таким образом, RA-96020 сначала перебросили из Москвы на Дальний Восток, затем он оказался на маршруте Путина через Улан-Удэ и Новосибирск, а после отъезда президента направился обратно во Владивосток.

Судя по всему, RA-96020 вернули в президентские перелеты для того, чтобы усложнить определение того, на каком самолете находится Путин. Ранее его уже поднимали одновременно с президентским самолетом именно для этой цели. Теперь Путин сам пересел на RA-96020.

RA-96020 и RA-96025— не единственные самолеты, на которых летает Путин. В президентском авиапарке есть еще несколько Ил-96 — RA-96021, RA-96022 и RA-96024. Именно последний борт доставил Путина на памятную встречу с Трампом на Аляске в августе 2025 года. На RA-96022 Путин летал в Минск в декабре 2022 года. RA-96021 — еще один самолет главы Кремля. Во время мятежа Пригожина в июне 2023-го RA-96021 вместе с RA-96022 вылетел из Москвы и в районе Твери отключил транспондер.

Игорь Давлятчин, Explainer

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