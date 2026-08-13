закрыть
14 августа 2026, пятница, 23:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украина и Россия обменялись через Беларусь гражданскими лицами

  • 13.08.2026, 17:11
  • 3,878
Украина и Россия обменялись через Беларусь гражданскими лицами

Обмен прошел в пункте пропуска «Новая Гута».

13 августа через территорию Беларуси состоялся очередной гуманитарный обмен гражданскими лицами между Украиной и Россией. Обмен прошел в пункте пропуска «Новая Гута» на белорусско-украинской границе. В Россию направились восемь человек, в Украину — семь.

Среди тех, кто участвовал в обмене, были пожилые люди и люди с инвалидностью. Некоторым из них во время перемещения понадобилась медицинская помощь. Например, одного из пенсионеров после перенесенного инсульта перевозили в реанимобиле в сопровождении фельдшера.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Солдат свободной Беларуси
Солдат свободной Беларуси Ирина Халип
Типичные варвары
Типичные варвары Аббас Галлямов
Ядерный взрыв в Подмосковье
Ядерный взрыв в Подмосковье Александр Невзоров
Дилемма для Запада
Дилемма для Запада Петр Олещук