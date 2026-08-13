Украина и Россия обменялись через Беларусь гражданскими лицами
- 13.08.2026, 17:11
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Обмен прошел в пункте пропуска «Новая Гута».
13 августа через территорию Беларуси состоялся очередной гуманитарный обмен гражданскими лицами между Украиной и Россией. Обмен прошел в пункте пропуска «Новая Гута» на белорусско-украинской границе. В Россию направились восемь человек, в Украину — семь.
Среди тех, кто участвовал в обмене, были пожилые люди и люди с инвалидностью. Некоторым из них во время перемещения понадобилась медицинская помощь. Например, одного из пенсионеров после перенесенного инсульта перевозили в реанимобиле в сопровождении фельдшера.