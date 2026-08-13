Минкульт расставил приоритеты: кирпичи из Брестской крепости важнее картин Шагала 8 13.08.2026, 17:27

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Что власти Беларуси будут спасать в первую очередь?

Минкультуры утвердило порядок эвакуации историко-культурных ценностей, которым угрожает уничтожение в случае чрезвычайных ситуаций или вооруженного конфликта, в том числе за пределами республики. Такое постановление опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Эвакуация предусмотрена из зон чрезвычайных ситуаций, где существует угроза уничтожения историко-культурных ценностей, а также из зон вооруженного конфликта, размещения вооруженных сил и других воинских формирований, из зон возможного поражения.

Постановление определяет очередность вывоза, по категориям от «0» до «3» и затем «без категории». В соответствии с Кодексом о культуре, к категории «0» относятся объекты мирового значения, включенные или предложенные для включения в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, к категории «1» ценности международного значения, к категории «2» национального, к категории «3» регионального. «Без категории» - это отдельные объекты в составе комплекса, ансамбля, комплекта или коллекции, которым самостоятельно статус историко-культурной ценности не присваивался.

Таким образом, согласно законодательству, кирпичи из Брестской крепости с памятными надписями советских воинов, которые имеют категорию «1», будут эвакуированы раньше, чем, например, картины Марка Шагала, которым присвоена только 2‑я категория ценности.

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