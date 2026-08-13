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40 объектов в Минске оставили без горячей воды

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  • 13.08.2026, 17:48
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40 объектов в Минске оставили без горячей воды

Среди них – детские сады и школы.

В Минске 40 объектов временно остались без горячей воды из-за ремонта теплосети, сообщили в «Минскэнерго».

Работники «Минскэнерго» 13 августа выявили повреждение трубопровода в районе дома № 60А на улице Нестерова.

Сейчас на месте идут аварийно‑восстановительные работы. Задействована спецтехника. Энергетики локализуют поврежденный участок и готовят его к замене.

На период ремонта приостановлено горячее водоснабжение у потребителей «Минкоммунтеплосети» в 23 жилых домах, 11 административных зданиях, четырех детских садах и двух школах.

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