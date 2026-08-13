Беларусь больше не может себя прокормить? 10 13.08.2026, 18:25

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Фото: TUT.BY

Полки магазинов завалены российскими продуктами.

Годами белорусам объясняют, что своё надо любить, поддерживать и, главное, «купляйць беларускае». Это превратилось почти в экономическую молитву. Но на деле всё не так. И вот очередной рекорд – Беларусь стала крупнейшим покупателем российских овощных консервов среди 65 стран в 1-полугодии 2026 года, пишет «Белорусы и рынок».

Фото: belmarket.by

Есть важная статистическая деталь. В данных за полугодие ещё нет июньской статистики по странам ЕАЭС. То есть белорусские $12,8 млн фактически неполные, тогда как данные по части других стран учитывают весь период. Беларусь умудрилась занять первое место даже с одним недостающим месяцем.

В эту товарную группу входят консервированные кукуруза, горох, фасоль, томаты, огурцы и корнишоны, оливки, квашеная капуста, овощные смеси и часть детского питания.

Беларусь много лет рассказывает, как она сама себя кормит, перерабатывает, экспортирует и ещё соседям остаётся. Картофель у нас свой. Овощи свои. Мясо своё. Молоко своё. Птица своя. Поля есть, заводы есть, агрогородки есть, государственные программы есть. На районных «Дожинках» иногда кажется, что продовольственная безопасность уже настолько обеспечена, что скоро придётся спасать от неё соседние государства.

А потом приходит скучная внешнеторговая статистика и портит весь праздник.

За первое полугодие 2026 года Россия экспортировала более 22 тыс. тонн консервированных овощей на сумму свыше $32 млн. И почти $12,8 млн из этой суммы пришлось на Беларусь.

Фото: belmarket.by

Огурцы, горошек и немного импортозамещения

Причём речь идёт не о каком-нибудь экзотическом продукте, который в белорусском климате принципиально не растёт. Россия продаёт за границу консервированные огурцы и корнишоны, горох, кукурузу, фасоль, томаты, квашеную капусту, овощные смеси и другую продукцию.

То есть примерно всё то, что страна с огромным сельскохозяйственным сектором теоретически способна вырастить, переработать и закатать в банку сама. Особенно прекрасно в этом списке выглядит квашеная капуста.

Неужели Беларусь дошла до момента, когда ей экономически выгоднее везти из России капусту, которую сначала там вырастили, потом переработали, упаковали, погрузили в фуру, привезли через границу, накрутили цену и выложили на прилавок, чем вырастить свою? Или невидимая рука рынка показывать весьма выразительные жесты?

Под соленый российский огурец

Сам по себе импорт российских консервов никакой экономической катастрофой не является. Современная торговля именно так и работает. Если российский завод делает банку горошка дешевле, имеет сильный бренд, договорился с торговой сетью и способен доставлять товар большими партиями, магазин его купит.

Вопрос в другом. Государственная риторика в Беларуси десятилетиями строилась не вокруг обычной конкуренции, а вокруг почти сакральной необходимости покупать отечественное. Беларусскому покупателю объясняют, что каждый рубль за импорт – едва ли не маленькое предательство собственного производителя.

Но государственная экономика подобных сантиментов почему-то не испытывает. Когда импорт выгоден торговым сетям и бизнесу, идеология заканчивается примерно возле кассы.

Огурцами дело давно не ограничивается

Банки с зелёным горошком и соленые огурцы – лишь маленькая часть большой картины. Беларусь закупает в России нефть, газ, металлы и сырьё. Это понятно – геология распорядилась активами без учёта телевизионной программы импортозамещения.

Но рядом с сырьём давно стоят продукты, которыми Беларусь сама традиционно гордится:

Свинина.

Молочная продукция.

Кондитерские изделия.

Шоколад.

Картофельные чипсы.

Рис.

Рыбные консервы.

Теперь ещё и овощные консервы, причём по последней категории Беларусь вышла на первое место среди покупателей российской продукции. Получается занятная конструкция.

На экспортных совещаниях чиновники считают, сколько белорусского продовольствия удалось протолкнуть на российский рынок. А на соседней странице статистического сборника можно считать российские товары, которые едут в обратном направлении. Фуры, видимо, решили не возвращаться пустыми.

Реальная экономика плохо дружит с лозунгами.

Можно сколько угодно рассказывать про продовольственную независимость и успехи отечественного АПК. Но если страна, выращивающая собственные огурцы, становится крупнейшим зарубежным покупателем российских консервированных огурцов, статистика начинает задавать вопросы сама.

Остаётся только надеяться, что до импорта готовых драников дело всё-таки не дойдёт. Хотя после квашеной капусты зарекаться уже как-то неудобно.

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