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Россия завалила Беларусь своим пивом

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  • 10.07.2026, 17:51
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Россия завалила Беларусь своим пивом

Страна стала главным покупателем российской продукции сомнительного качества.

Экспорт российского пива показывает лучшую динамику с 2024 года, а Беларусь стала лидером закупок, сообщает «Агроэкспорт».

Согласно оценкам экспертов, за первое полугодие 2026 года (данные стран ЕАЭС за январь-апрель) Россия увеличила экспорт пива в денежном выражении на 4% к аналогичному периоду 2025 года. Всего за этот период на зарубежные рынки было поставлено более 68,5 тыс. тонн пива на сумму порядка 40 млн долларов.

В число крупнейших стран-покупателей вошли:

Беларусь — свыше 13 млн долларов;

Казахстан — свыше 9,5 млн долларов;

Узбекистан — более 3 млн долларов;

Китай — более 2,7 млн долларов;

Кыргызстан — около 2 млн долларов.

Экспорт за первые шесть месяцев 2026 года превосходит показатели этого же периода каждого календарного года, начиная с 2024-го.

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