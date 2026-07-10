«Беларусбанк» ввел изменение по кредитам на Geely
- 10.07.2026, 18:05
Займ можно получить максимум на 10 лет.
«Беларусбанк» расширил список автомобилей Geely, на которые выдает кредиты. В их число включили электромашины EX2 и EX5, которые произведены в Китае и ввезены в нашу страну.
«Теперь клиенты банка могут приобрести электромобили импортного производства у дилеров „Белджи“, получив кредит на сумму до 90% стоимости автомобиля», — сообщило финучреждение.
Займ можно получить максимум на 10 лет. Ставка по нему на грейс-период — на первые 12 месяцев — будет от 5,5 до 6% в зависимости, где он будет оформлен — онлайн или в кассе. После этого она вырастет до 16% годовых.
Ранее «Беларусбанк» в конце июня вернул кредиты на Geely пяти моделей — Coolray, Atlas, Monjaro, Preface, EX5.