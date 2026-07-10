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Зеленский: Теперь в РФ нет ни одного НПЗ, до которого не достало бы украинское оружие

  • 10.07.2026, 18:43
Зеленский: Теперь в РФ нет ни одного НПЗ, до которого не достало бы украинское оружие
Фото: Getty Images

План дальнобойных санкций выполняется.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за неделю украинские дальнобойные дроны поразили ряд стратегических объектов на территории России , в частности нефтеперерабатывающий завод в Омске. По его словам, теперь не осталось ни одного российского НПЗ, до которого не могло бы дотянуться украинское оружие.

Об этом Зеленский написал в Telegram.

«За эту неделю наши воины добились важных результатов в применении дальнобойных санкций против российских объектов, работающих на эту войну. Украинские дроны долетели до Сибири и поразили НПЗ в Омске — почти за 2,5 тысячи километров от Украины. Теперь нет ни одного российского НПЗ, до которого не достало бы украинское оружие», — сказал президент.

По его словам, ответом на российские атаки стали удары по нефтяным объектам в Саратовской, Ростовской, Тверской, Ставропольской и Краснодарской областях, а также в Татарстане и Башкортостане.

Зеленский также напомнил о поражении аэродрома в Воронежской области и стратегического предприятия в Твери. Кроме того, украинские дроны нанесли удары по объектам в Московской, Ленинградской и Брянской областях.

«Наш план дальнобойных санкций против России выполняется четко. Благодарю все задействованные подразделения за точность!» — подытожил президент.

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