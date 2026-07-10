СМИ: Саммит НАТО превзошел ожидания 3 10.07.2026, 19:31

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Фото: Anadolu

Украина получила от США «больше чем максимум».

Саммит НАТО, который прошел 7–8 июля в Анкаре, превзошел даже самые оптимистичные ожидания Украины, ведь, помимо согласования союзниками решений о дальнейшей поддержке ВСУ и сближении с Альянсом, Киев добился важных договоренностей с США. Об этом 9 июля написала «Европейская правда».

Одним из главных результатов, как отмечает СМИ, стало политическое согласие президента США Дональда Трампа на предоставление Украине лицензии на производство ракет-перехватчиков для зенитных ракетных систем Patriot. По данным издания, речь идет прежде всего о ракетах PAC-3, которые имеют критически важное значение для противодействия баллистическим атакам со стороны страны-агрессора РФ. Окончательное решение еще предстоит принять официально, однако в случае его реализации это станет важным шагом для укрепления украинской системы противовоздушной обороны и развития собственного оборонного производства.

«По линии НАТО все прошло хорошо – как и прогнозировалось. А с точки зрения США Украина получила больше чем максимум», – говорится в материале.

Кроме того, во время переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским Трамп выразил поддержку украинской позиции по поводу войны и заявил, что Украина имеет право наносить дальнобойные удары по военным и стратегическим объектам России, если это будет способствовать ее завершению. Авторы статьи объяснили поведение главы Белого дома тем, что он «любит ставить на победителей», а Украина побеждает на поле боя.

Саммит также принес положительные дипломатические сдвиги. Зеленский провел длительную встречу с президентом Польши Каролем Навроцким, стороны договорились о продолжении диалога. В то же время удалось сдвинуть с мертвой точки украинско-венгерские отношения: премьер-министр Венгрии Петер Мадяр согласился провести двустороннюю встречу с Зеленским в Киеве или Будапеште, после чего лидеры планируют вместе посетить Закарпатье.

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