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В Беларуси запретили продавать популярную халву

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  • 10.07.2026, 19:17
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В Беларуси запретили продавать популярную халву

В ней превышено содержание кадмия.

Превышенное содержание кадмия обнаружили в популярной халве российского производства. Ее запретили продавать в Беларуси, сообщил телеграм-канал санитарно-эпидемиологической службы Гомельской области.

Халву «Эконом» от ООО «Азовская кондитерская фабрика» (Мытищи, Россия) проверили в июле 2026 года. Специалисты изучили продукт и выяснили, что содержание кадмия в нем превышает допустимый уровень.

«Госсаннадзором приняты меры по недопущению обращения несоответствующей продукции», — сказано в сообщении.

Кадмий попадает в халву из семян подсолнечника. Тот в свою очередь берет его из почвы. Значительно повышает процент содержания металла в земле использование минеральных удобрений и общая неблагоприятная экологическая обстановка.

«Накапливается кадмий в организме довольно быстро, а вот выводится крайне долго — от десяти до тридцати лет. С учетом того, что металл попадает в организм и с другими продуктами, жидкостями и даже воздухом, употреблять в пищу семечки с превышением допустимого содержания кадмия — непозволительная роскошь», — писал Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

В ведомстве отметили, что уровень содержания кадмия в пищевой продукции не должен превышать 0,1 мг/кг.

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