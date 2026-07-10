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Лукашенко упростил переезд россиян в Беларусь

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  • 10.07.2026, 19:44
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Лукашенко упростил переезд россиян в Беларусь

Диктатор уравнял в правах россиян с белорусами.

Диктатор Беларуси Александр Лукашенко одобрил проект протокола с Россией об обеспечении равных прав граждан двух стран на свободу передвижения, который упрощает получение россиянами права на временное и постоянное проживание в республике, сообщает пресс-служба Лукашенко.

Согласно проекту, граждане России и Беларуси смогут получать разрешение на временное или постоянное проживание на территории другой страны только на основании своего гражданства. Срок рассмотрения документов на получение разрешения на постоянное проживание сокращается с трех до двух месяцев.

Отметим, Беларусь стала для многих россиян альтернативным местом проживания. Она становится привлекательным местом для жительства из-за отсутствия атак беспилотников и топливного кризиса, менее жестких блокировок интернета. Россияне начали активно интересоваться недвижимостью в Минске. Национальное кадастровое агентство Беларуси в мае опубликовало статистику по сделкам с недвижимостью с участием россиян. По его данным, в первом квартале 2026 года граждане РФ составили 60% от всех покупателей-иностранцев. В марте 2026 года граждане России приобрели почти каждую десятую квартиру. Для сравнения, в 2019 году доля российских покупателей составляла 1,5%, в 2021-м — 3%, а в 2022-м — 2%.

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