Топливная Цусима
- 10.07.2026, 17:48
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Z-блогер Калашников признал, что Украина громит Россию.
Пропагандист Максим Калашников сравнил уничтожение нефтепереработки в РФ с Цусимой — морским сражением 1905 года, которое привело к поражению Российской империи в войне с Японией. Об этом пропагандист написал в своем канале в Telegram, передает «Диалог» .
«Сейчас в стране разворачивается «топливная Цусима». (Украинцы — ред.) выносят не только нефтепереработку и нефтебазы — они принялись бить по насосным станциям газо- и нефтепроводов (поставки нефти на НПЗ) и по танкерам в Азовском море, лишая горючего Крым», — написал Калашников.
Он отметил, что в такой ситуации даже мобилизация и изъятие вкладов населения из банков не помогут Кремлю добиться успехов на фронте. «Ибо кризис снабжения горючим парализует все», — объяснил Z-блогер.
Калашников посоветовал россиянам готовиться к тому, что скоро вместе с дронами по российской энергетике и ТЭЦ начнет бить еще и украинская баллистика. Он уверен, что война уже идет к заморозке, поскольку у Кремля не осталось хороших ходов.
«Все! Война пошла к заморозке. (Украинцы — ред.) парализуют РФ воздушной наступательной операцией. Украина, которая в апреле 2014 года не могла наскрести более семнадцати тысяч штыков (…), теперь выносит нам ТЭК. Что это, как не оглушительный и унизительный провал?» — задался вопросом Z-блогер.
Он констатировал, что Россия проиграла Украине в дроновой войне. На ядерный удар, уверен пропагандист, Кремль никогда не решится.
«Враг умело выбрал ахиллесову пяту РФ (НПЗ) и ограниченными средствами (авиации ведь у него почти нет) бьет и бьет по самому уязвимому месту… Это ли не провал по части стратегического управления и вообще интеллекта правящего класса? Да, гарвардские и оксфордские «сделали" лиговско / лубянско / озерных», — написал Калашников и призвал россиян готовиться к борьбе за выживание России, прогнозируя стране очень серьезные волнения после остановки войны.