В Беларуси задержали псевдосвященника 10.07.2026, 18:12

Лжебатюшка вел бурную деятельность.

В Беларуси задержали лжесвященника, руководившего псевдорелигиозной сектой, сообщает МВД Беларуси. Своих адептов 40-летний житель Витебщины находил в соцсетях.

Там же предлагал церковные услуги и размещал порнографические материалы, рассказал подробности начальник отдела 10-го управления (по Минской области) ГУБОПиК МВД Анатолий Лопатин.

Деятельность лжебатюшка вел бурную: проводил церковные обряды и ритуалы для белорусов и иностранцев, в том числе дистанционно. Пожертвования также собирал, однако тратил их не на строительство храма, как говорил, а на алкоголь.

Мужчина также организовывал в собственном доме оргии, главным действующим лицом которых был он сам. При этом скрывал, что является носителем ВИЧ-инфекции, заражая сексуальных партнеров.

Один из них, его знакомый, планировал покончить жизнь самоубийством.

В прошлом фигурант был осужден за разврат в отношении несовершеннолетних, изготовление порнографии и кражу церковных ценностей.

Задержанного отправили в изолятор временного содержания (ИВС).

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