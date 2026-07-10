В Беларуси задержали псевдосвященника
- 10.07.2026, 18:12
Лжебатюшка вел бурную деятельность.
В Беларуси задержали лжесвященника, руководившего псевдорелигиозной сектой, сообщает МВД Беларуси. Своих адептов 40-летний житель Витебщины находил в соцсетях.
Там же предлагал церковные услуги и размещал порнографические материалы, рассказал подробности начальник отдела 10-го управления (по Минской области) ГУБОПиК МВД Анатолий Лопатин.
Деятельность лжебатюшка вел бурную: проводил церковные обряды и ритуалы для белорусов и иностранцев, в том числе дистанционно. Пожертвования также собирал, однако тратил их не на строительство храма, как говорил, а на алкоголь.
Видео: МВД Беларуси pic.twitter.com/tFLCl1ppMW— Фото/Видео (@FotoVid81878667) July 10, 2026
Мужчина также организовывал в собственном доме оргии, главным действующим лицом которых был он сам. При этом скрывал, что является носителем ВИЧ-инфекции, заражая сексуальных партнеров.
Один из них, его знакомый, планировал покончить жизнь самоубийством.
В прошлом фигурант был осужден за разврат в отношении несовершеннолетних, изготовление порнографии и кражу церковных ценностей.
Задержанного отправили в изолятор временного содержания (ИВС).