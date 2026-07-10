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Пассажира Ryanair едва не вытянуло из самолета во время полета

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  • 10.07.2026, 19:01
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Пассажира Ryanair едва не вытянуло из самолета во время полета
Фото: depositphotos.com

Другим пассажирам пришлось затягивать его обратно в салон.

Пассажира рейса Ryanair из греческих Салоник в немецкий Мемминген едва не вытянуло из самолета после того, как во время полета разбилось окно. Другим пассажирам пришлось затягивать его обратно в салон. Об этом 10 июля сообщила The Daily Mail.

Инцидент произошел вскоре после взлета Boeing 737-800, когда самолет находился на высоте примерно 6 км. По словам очевидцев, на борту раздался громкий звук, похожий на взрыв, после чего около одного из пассажиров разбился иллюминатор.

Как сообщают СМИ, голову и плечи 61-летнего гражданина Сербии вытянуло наружу. Его жена несколько минут удерживала мужа за ноги, пока другие пассажиры не помогли затащить его обратно в самолет.

После разгерметизации в салоне автоматически выпали кислородные маски. Пилоты решили немедленно вернуться в аэропорт Салоник. Самолет благополучно приземлился примерно через час после взлета.

В Ryanair подтвердили, что рейс вернулся из-за смещения пассажирского окна во время полета. Пассажир обратился за медицинской помощью уже после посадки, а для остальных путешествующих авиакомпания предоставила резервный самолет.

Греческие СМИ предполагают, что причиной инцидента мог стать обломок, отколовшийся от одного из двигателей и повредивший иллюминатор, однако официально эту версию пока не подтверждали.

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