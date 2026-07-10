Пассажира Ryanair едва не вытянуло из самолета во время полета

Пассажира Ryanair едва не вытянуло из самолета во время полета2
- 10.07.2026, 19:01
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Другим пассажирам пришлось затягивать его обратно в салон.
Пассажира рейса Ryanair из греческих Салоник в немецкий Мемминген едва не вытянуло из самолета после того, как во время полета разбилось окно. Другим пассажирам пришлось затягивать его обратно в салон. Об этом 10 июля сообщила The Daily Mail.
Инцидент произошел вскоре после взлета Boeing 737-800, когда самолет находился на высоте примерно 6 км. По словам очевидцев, на борту раздался громкий звук, похожий на взрыв, после чего около одного из пассажиров разбился иллюминатор.
NEW: Ryanair passenger, 61, nearly sucked out of Greece–Germany flight after damaged engine debris shatters cabin window; suffers friction burns pic.twitter.com/L8cpxF1Ad9— Rapid Report (@RapidReport2025) July 10, 2026
Как сообщают СМИ, голову и плечи 61-летнего гражданина Сербии вытянуло наружу. Его жена несколько минут удерживала мужа за ноги, пока другие пассажиры не помогли затащить его обратно в самолет.
После разгерметизации в салоне автоматически выпали кислородные маски. Пилоты решили немедленно вернуться в аэропорт Салоник. Самолет благополучно приземлился примерно через час после взлета.
BREAKING: Ryanair passenger reportedly saved from being sucked out the cabin after window fails during a flight from Thessaloniki to Memmingen.— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) July 10, 2026
According to local media Ryanair flight FR1879, a Boeing 737-8AS, returned safely to Greece on Friday after part of a damaged engine… pic.twitter.com/YPgRodjPFp
В Ryanair подтвердили, что рейс вернулся из-за смещения пассажирского окна во время полета. Пассажир обратился за медицинской помощью уже после посадки, а для остальных путешествующих авиакомпания предоставила резервный самолет.
Греческие СМИ предполагают, что причиной инцидента мог стать обломок, отколовшийся от одного из двигателей и повредивший иллюминатор, однако официально эту версию пока не подтверждали.