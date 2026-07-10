ВСУ поразили 13 судов российского «теневого флота» на подходах к Крыму

ВСУ поразили 13 судов российского «теневого флота» на подходах к Крыму3
- 10.07.2026, 19:11
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Украинские Силы беспилотных систем за ночь на 10 июля поразили 13 судов российского «теневого флота» на подходах к оккупированному Крыму.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на заявление командующего Сил беспилотных систем ВСУ Роберта «Мадяра» Бровди.
По словам «Мадяра», среди 13 пораженных за ночь судов – 10 танкеров, один сухогруз, один паром и один морской буксир. Все танкеры, по его данным, идентифицированы – они входят в состав российского «теневого флота» и находятся под международными санкциями.
Общий счет кампании – 48 плавсредств за последние пять суток.
«48 единиц плавсредств поражено «Птицами СБС» в течение 120 часов - флот системно анорексирует», - написал командующий.
Мадяр также не удержался от сарказма в адрес россиян: «Имею дилемму: отправляя танкер в Крым, червь закаляет отвагу или слабоумие?».
Отдельным направлением ночной сделки стал проект «Крымский рубильник off». В пределах него СБС «отклевали» пять электроподстанций:
ПС 110 кВ «Берегово» (нп Молочное);
ПС 110 кВ «Саки»;
ПС 110 кВ «Майнаки» (Евпатория);
ПС 110 кВ «Новоозерная» (НП Медведево);
ПС 35 кВ «Медведево» (НП Медведево).
В ночь в оперативной глубине оккупантов в Крыму и южной части ТОТ «Птицы СБС» поразили 41 военную цель. В тактической глубине в сутки - еще 426 уничтоженных оккупантов. Всего за сутки ССС ликвидировали 1660 враждебных целей.