Тренер сборной Бельгии уверен в победе над Испанией 4 10.07.2026, 19:20

Руди Гарсия

Фото: Getty Images

Матч 1/4 финала ЧМ состоится сегодня в 22.00.

Главный тренер сборной Бельгии по футболу Руди Гарсия выразил уверенность в том, что бельгийцы одолеют Испанию в 1/4 финала чемпионата мира, передает Mundo Deportivo.

«Мы способны забивать голы, уже не раз это доказывали. Многие уже списали нас со счетов, но я искренне верю в свою команду и уверен, что мы выйдем в полуфинал», — сказал Гарсия.

Встреча между Испанией и Бельгией состоится 10 июля. Команды выйдут на поле в 22.00 по минскому времени.

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