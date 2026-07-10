Тренер сборной Бельгии уверен в победе над Испанией

Тренер сборной Бельгии уверен в победе над Испанией4
- 10.07.2026, 19:20
Матч 1/4 финала ЧМ состоится сегодня в 22.00.
Главный тренер сборной Бельгии по футболу Руди Гарсия выразил уверенность в том, что бельгийцы одолеют Испанию в 1/4 финала чемпионата мира, передает Mundo Deportivo.
«Мы способны забивать голы, уже не раз это доказывали. Многие уже списали нас со счетов, но я искренне верю в свою команду и уверен, что мы выйдем в полуфинал», — сказал Гарсия.
Встреча между Испанией и Бельгией состоится 10 июля. Команды выйдут на поле в 22.00 по минскому времени.