«Белпочта» будет брать комиссию при выдаче крупных международных переводов

«Белпочта» будет брать комиссию при выдаче крупных международных переводов2
- 10.07.2026, 19:36
Изменения начнут действовать уже с 11 июля.
«Белпочта» будет взимать комиссию при выплате международных почтовых переводов, превышающих определенный размер.
Изменения начнут действовать уже с 11 июля 2026 года. Об этом рассказали в пресс-службе предприятия.
В частности, за выдачу и пересчет наличных в отделениях почтовой связи или с доставкой на дом вводится плата в размере 0,5% от суммы, превышающей 2000 в течение календарного месяца.
Комиссия не будет взиматься по социально значимым неторговым платежам, уточнили в «Белпочте». Однако получателю необходимо будет показать документ (оригинал или заверенную копию), подтверждающий соответствующий статус денежного поступления.
К социально значимым неторговым платежам относятся, например, пенсии, алименты, государственные пособия и др.