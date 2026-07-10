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«Белпочта» будет брать комиссию при выдаче крупных международных переводов

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  • 10.07.2026, 19:36
«Белпочта» будет брать комиссию при выдаче крупных международных переводов

Изменения начнут действовать уже с 11 июля.

«Белпочта» будет взимать комиссию при выплате международных почтовых переводов, превышающих определенный размер.

Изменения начнут действовать уже с 11 июля 2026 года. Об этом рассказали в пресс-службе предприятия.

В частности, за выдачу и пересчет наличных в отделениях почтовой связи или с доставкой на дом вводится плата в размере 0,5% от суммы, превышающей 2000 в течение календарного месяца.

Комиссия не будет взиматься по социально значимым неторговым платежам, уточнили в «Белпочте». Однако получателю необходимо будет показать документ (оригинал или заверенную копию), подтверждающий соответствующий статус денежного поступления.

К социально значимым неторговым платежам относятся, например, пенсии, алименты, государственные пособия и др.

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