В Беларуси сильно сократят список товаров с регулируемыми ценами 10.07.2026, 20:18

Какие товары могут подорожать.

Правительство Беларуси скорректировало систему регулирования цен, которая действует в стране с 2022 года. Постановление подписал премьер-министр Александр Турчин.

Одно из главных изменений – сокращение перечня товаров, которые подлежат регулированию. Ранее в списке было 199 позиций. В новом варианте их всего 76.

«На внутреннем рынке страны отмечается стабилизация ценовой ситуации. Цены показывают умеренный рост, что явилось основанием для послабления ценового регулирования», – отметили в правительстве.

Там полагают, что такой шаг даст возможность отечественным организациям улучшить экономическое положение, проводить более гибкую ценовую политику и вернуть свои позиции на внутреннем рынке.

«Однако в случае появления признаков необоснованного роста цен ценовое регулирование на исключенные товары будет возобновлено», – подчеркнули власти.

После корректировки системы перестанут регулировать цены на молоко, кефир, сметану в стеклянной таре, смесовые чаи, карамель на палочке, жевательную резинку, цитрусовые и так далее.

Для отдельных импортных и отечественных товаров (в том числе молоко, кефир, сметану и чай) изменят размер предельных максимальных надбавок.

Также при корректировке установили ценовое регулирование на хлебобулочные изделия и разделку (мяса, рыбы), изготовленные в принадлежащих субъектам розничной торговли объектах общественного питания.

«На эти товары собственного производства при их реализации через розничную торговлю вводится ограничение наценки общественного питания не более 10%”, – уточнили в правительстве.

Для самостоятельного повышения отпускных цен установлен определенный период. Это сделано, чтобы исключить возможность для производителя повышать отпускные цены накопительным итогом за несколько лет.

Максимальный период для такого повышения ограничили календарным годом.

Также субъектам торговли предоставят право увеличивать расходы по фасовке на сумму расходов по обязательной сертификации расфасованной продукции.

Основные изменения вступают в силу после официального опубликования постановления правительства. Нормы, касающиеся ценообразования на производимые в объектах общественного питания товары, начнут действовать через 10 дней.

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