The Rolling Stones выпустила новый альбом
- 10.07.2026, 20:56
Альбом получил название «Иностранные языки».
Британская рок-группа The Rolling Stones выпустила новый альбом под названием Foreign Tongues («Иностранные языки»). Он поступил в продажу и стал доступен на основных стриминговых платформах.
25-й студийный альбом музыкального коллектива, который в 2026 году отмечает свое 64-летие, включает в себя 14 треков. Автором обложки пластинки является художник Натаниэлем Мэри Куинном, известный своими составными портретами в стиле коллажа с изуродованными лицами. В таком виде он изобразил трех участников группы — 82-летнего солиста Мика Джаггера, 82-летнего гитариста Кита Ричардса и 79-летнего гитариста Ронни Вуда. Они и приняли участие в записи альбома, продюсером которого стал Эндрю Уотт.
Предыдущий альбом группы под названием Hackney Diamonds («Бриллианты Хакни») The Rolling Stones был выпущен в октябре 2023 года. Пластинка с 12 треками сразу же взлетела на первую строчку чартов в Великобритании, где продержалась две недели.