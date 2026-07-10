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Крупнейшего зернотрейдера России продали султану Омана

  • 10.07.2026, 21:39
Крупнейшего зернотрейдера России продали султану Омана

В прошлом году зернотрейдер «Родные поля» был национализирован по иску Генпрокуратуры РФ.

Росимущество завершило продажу в прошлом крупнейшего в России зернотрейдера «Родные поля», который был национализирован в 2025 году по иску Генпрокуратуры РФ, передает The Moscow Times.

Покупателем компании, которая в прошлом вывозила за рубеж более 10 млн тонн зерна ежегодно, стало малоизвестное АО «Тиара Холдинг», зарегистрированное около года назад и не раскрывающее своих владельцев.

За 11,3 млрд рублей — одну двадцатую выручки «Родных полей» в 2023 году — «Тиара» заполучила активы компании, которые включают азовский портовый терминал, 11 морских и речных судов, вагонный парк из 1,6 тысячи вагонов, а также земельные наделы в Москве, Ростове-на-Дону и Ростовской области.

По словам источников «Коммерсанта» и РБК на агрорынке, реальным покупателем «Родных полей» стал холдинг «Деметра», крупным пакетом которого владеет государственный инвестиционный фонд султаната Оман. В 2023 году через оманскую Southern Sea Investment LLC он приобрел у госбанка ВТБ 45% «Деметры», которая уже владеет Новороссийским зерновым терминалом мощностью и крупнейшим железнодорожным оператором по перевозке насыпных грузов «Русагротранс».

Национализация «Родных полей» стала одним из первых случаев прихода силовиков на рынок агроэкспорта, который ежегодно приносит в Россию около $40 млрд валютных доходов. Претензии к компании появились в 2024 году, когда Россельхознадзор заявил о претензиях к качеству ‌зерна у «Родных полей» и начал задерживать выдачу фитосанитарных сертификатов. В результате работа терминала в Азове была фактически парализована.

В начале 2025 года «Родные поля» перешли в собственность государства. Иск Генпрокуратуры строился на том, что владелец компании Петр Ходыкин имеет гражданство Федерации Сент-Китс и Невис и резидентство ОАЭ. Ходыкин пытался оспорить решение суда, а также отказался от иностранного гражданства в надежде сохранить актив, но тщетно. В мае прошлого года Родные поля перешли под управление структуры Россельхозбанка — компании «РСХБ-финанс».

В 2023 году «Родные поля», по данным аналитического центра «Русагротранс», были крупнейшим экспортером зерна с объемом поставок 11,3 млн тонн, что составляло около 16% от общего зернового экспорта России. В том году выручка компании достигала почти 300 млрд рублей. По итогам 2024 года выручка «Родных полей» упала в 3 раза — до 98,6 млрд рублей, а в 2025 году — еще в 43 раза, до 2,3 млрд.

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