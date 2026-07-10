По всей Беларуси разрешено свободно посещать леса 10.07.2026, 22:03

Белорусам стали доступны пешие прогулки и сбор ягод и грибов.

Во всех 118 районах Беларуси разрешено свободно посещать леса, следует из актуальных данных интерактивной карты Министерства лесного хозяйства.

Нигде не введены как запреты, так и ограничения, при которых в леса нельзя заезжать на автомобиле и разводить там костры, но доступны пешие прогулки и сбор ягод и грибов.

10 июля в Беларуси фиксируется температура от 16 градусов на западе до 24 на юго-востоке. Облачно с прояснениями. Местами дожди и грозы.

По данным Белгидромета, 11 июля в Беларуси ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Максимальная температура составит от 20 градусов на Западе, до 23 на востоке и северо-востоке.

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