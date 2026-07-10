закрыть
10 июля 2026, пятница, 21:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

По всей Беларуси разрешено свободно посещать леса

  • 10.07.2026, 22:03
По всей Беларуси разрешено свободно посещать леса

Белорусам стали доступны пешие прогулки и сбор ягод и грибов.

Во всех 118 районах Беларуси разрешено свободно посещать леса, следует из актуальных данных интерактивной карты Министерства лесного хозяйства.

Нигде не введены как запреты, так и ограничения, при которых в леса нельзя заезжать на автомобиле и разводить там костры, но доступны пешие прогулки и сбор ягод и грибов.

10 июля в Беларуси фиксируется температура от 16 градусов на западе до 24 на юго-востоке. Облачно с прояснениями. Местами дожди и грозы.

По данным Белгидромета, 11 июля в Беларуси ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Максимальная температура составит от 20 градусов на Западе, до 23 на востоке и северо-востоке.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Без боли не выздороветь
Без боли не выздороветь Ирина Халип
Дух Анкары против Духа Анкориджа
Дух Анкары против Духа Анкориджа Максим Яли
Проиграла ли Россия?
Проиграла ли Россия? Валерий Залужный
Разные измерения
Разные измерения Гарри Каспаров