По всей Беларуси разрешено свободно посещать леса
- 10.07.2026, 22:03
Белорусам стали доступны пешие прогулки и сбор ягод и грибов.
Во всех 118 районах Беларуси разрешено свободно посещать леса, следует из актуальных данных интерактивной карты Министерства лесного хозяйства.
Нигде не введены как запреты, так и ограничения, при которых в леса нельзя заезжать на автомобиле и разводить там костры, но доступны пешие прогулки и сбор ягод и грибов.
10 июля в Беларуси фиксируется температура от 16 градусов на западе до 24 на юго-востоке. Облачно с прояснениями. Местами дожди и грозы.
По данным Белгидромета, 11 июля в Беларуси ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Максимальная температура составит от 20 градусов на Западе, до 23 на востоке и северо-востоке.