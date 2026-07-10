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Зеленский: В лагере Путина поддерживают Украину в вопросе завершения войны

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  • 10.07.2026, 22:27
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Зеленский: В лагере Путина поддерживают Украину в вопросе завершения войны
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
ФОТО: GETTY IMAGES

По словам президента Украины, «там понимают, что происходит».

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина пользуется поддержкой в окружении российского диктатора Владимира Путина в вопросе завершения войны.

Об этом он сообщил во время вечернего видеообращения в пятницу, 10 июля.

«Сегодня есть новые результаты действий наших Сил обороны в виде дальнобойных санкций против России. Бензиновый кризис в России усугубляется — и это вполне справедливо в ответ на нежелание Путина заканчивать эту войну. Мы представили предложения о том, как приблизить мир. Мы видим поддержку идеи мира не только со стороны наших партнеров в мире, но и со стороны окружения Путина. Там понимают, что происходит и что у мира нет альтернативы», — сказал глава государства.

Президент Украины подчеркнул, что «это впечатление в России будет усиливаться».

В этот день Зеленский также заявил, что за неделю украинские дальнобойные дроны поразили ряд стратегических объектов на территории России, в частности нефтеперерабатывающий завод в Омске. По его словам, теперь не осталось ни одного российского НПЗ, до которого не могло бы дотянуться украинское оружие.

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