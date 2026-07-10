Инфляция в России установила рекорд с 2012 года 10.07.2026, 22:39

Сказался взлет цен на топливо.

Рост цен на топливо начал разгонять инфляцию в России, следует из опубликованных в среду данных Росстата.

За июнь индекс потребительских цен прибавил 0,87% — максимум для этого месяца с 2012 года (тогда инфляция составила 0,87%). Годовой рост цен ускорился впервые с январского повышения НДС — с 5,31% в мае до 6,01%, передает The Moscow Times.

Начало лето — традиционно благополучное время для инфляции. Но в этот раз темпы роста цен вдвое превысили эталонные для июня 0,44%, отмечает экономист Дмитрий Полевой. С начала 2000-х годов лишь четырежды июньская инфляция была выше, чем в этом году: в 2012-м, а также в 2009-м, в 2008-м и в 2001-м.

Ключевой драйвер инфляции — это топливный кризис, пишет инвестбанкир Евгений Коган. За июнь бензин подорожал на 6,9%, а дизельное топливо на 7,1%, это рекордные скачки с июля 2009 г. и декабря 2010 г., когда бензин дорожал на 7,1%, а дизтопливо на 10%, соответственно.

Топливом для инфляции в июне служили также фрукты и овощи: они подорожали, в среднем, на 4,2%, по данным Росстата. В целом цены на продовольственные товары выросли на 0,65%, в том числе на мясо и птицу на 1,2%, на сахар на 2,6%.

Услуги в среднем за месяц подорожали на 1%, особенно резко — сотовая связь: в июне абонентская плата за пакет услуг выросла на 8%.

По многим позициям Росстат зафиксировал небольшое снижение цен: одежда и обувь, электро- и телерадиотовары, молочные продукты и подсолнечное масло, а яйца и вовсе подешевели почти на 10%.

Июньские цифры означают, что текущие темпы инфляции стали двузначные (сезонно-скорректированные в пересчете на год), отмечает Полевой. По предварительным оценкам аналитиков «Твердых цифр», это около 12%. Основная интрига в том, что было с инфляционным давлением за пределами нефтепродуктов, пишут они.

Топливная история доминирует, на ценах сказалось и ослабление рубля, рассуждал экономист Егор Сусин. Поэтому будут важны вторичные эффекты от топливной истории на инфляцию и инфляционные ожидания, подчеркивал он. Рост цен на топливо может переноситься в цены других товаров и услуг через транспортные и производственные издержки, отмечал ЦБ.

Июльская инфляция будет также высокой, подчеркивает Коган. С учетом того, что в первую неделю месяца потребительские цены подскочили на 0,31%, ЦБ может отказаться от снижения ключевой ставки, допускают аналитики (1, 2, 3). Индикаторы денежного рынка допускают даже ее повышение, отмечает основатель УК «Ари капитал» Алексей Третьяков.

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