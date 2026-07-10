Премьер-министр Польши призвал соотечественников сдержать «чрезмерные эмоции»
- 10.07.2026, 22:07
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Дональд Туск обратился к полякам и украинцам.
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что «активные националистические фанатики с обеих сторон» наносят ущерб Украине и Польше, а с дезинформацией нужно бороться. Об этом он сказал во время пресс-конференции 10 июля.
«Россияне потирают руки, когда видят, что могут разжечь этот эмоциональный конфликт между Польшей и Украиной. Поэтому мы будем очень активно пытаться противодействовать дезинформации и вражеской пропаганде, хотя это и звучит как лозунг», – сказал Туск.
Накануне годовщины Волынской трагедии, которую в Польше будут отмечать завтра, 11 июля, Туск обратился «ко всем порядочным, мудрым, ответственным украинцам», рассчитывая на их «прозрение».
«Но я также рассчитываю, что все здесь, в Польше, смогут сдержать эти чрезмерные эмоции», – добавил политик.
Он положительно отозвался о том, что президенты Зеленский и Навроцкий встретились лично на саммите НАТО в Анкаре 8 июля. Туск отметил, что не располагает информацией от Навроцкого о том, как прошла беседа.
«Но сигналы, которые публично посылают оба президента, указывают на то, что, по крайней мере, они оба точно осознают, что этот кризис зашел слишком далеко и вредит как Польше, так и Украине», – подытожил глава польского правительства.