Рыженков пригласил в Беларусь граждан Мозамбика

Рыженков пригласил в Беларусь граждан Мозамбика1
- 10.07.2026, 22:16
Глава МИД Беларуси зовет мозамбикцев на учебу.
«Шире использовать возможности» обучения граждан Мозамбика в Беларуси по востребованным направлениям предложил на встрече 10 июля министр иностранных дел Максим Рыженков исполнительному координатору Центрального офиса по реформам и стратегическим проектам при президенте этой африканской страны Жоау Ошвалду Машатини, сообщает пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.
Такими направлениями, как сообщается, могут быть специальности в областях сельского хозяйства, здравоохранения, информационных технологий, а также «подготовка кадров в сфере обороны и безопасности».
Отмечается, что стороны также обсудили на встрече вопросы «наращивания двустороннего экономического сотрудничества, реализации проектов в области механизации сельского хозяйства Мозамбика и продовольственной безопасности».
«Собеседники уделили особое внимание развитию договорно-правовой базы двустороннего сотрудничества и подготовке к подписанию соглашений по вопросам установления безвизового режима для владельцев дипломатических и служебных паспортов, здравоохранения, образования, культуры и других, которые будут способствовать укреплению дружественных связей между нашими странами” , — говорится в сообщении.
Чиновники также договорились «проработать совместные логистические проекты, включая использование портов Мозамбика для выхода белорусской продукции на рынки Южной Африки».