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Зеленский встретился с сенатором Грэмом

  • 10.07.2026, 21:53
Зеленский встретился с сенатором Грэмом
Фото: ОП

Обсудили санкции против РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с сенатором США Линдси Грэмом в Киеве. Это уже десятый визит сенатора в Украину.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram-канале.

«Благодарен Линдси за признание заслуг наших воинов. Чем сильнее Украина на поле боя, тем больше шансов, что дипломатия в конечном итоге сможет сработать. И именно сейчас важно усилить наше дальнобойное санкционное давление на Россию с помощью новых санкционных мер со стороны партнеров. Линдси проинформировал о работе в Конгрессе над соответствующим законопроектом», — отметил Зеленский.

Также стороны обсудили насущные потребности в ПВО для защиты Украины. Зеленский напомнил, что во время саммита НАТО в Анкаре они с президентом США достигли политических договоренностей относительно лицензий на производство Patriot в Украине.

«Очень важно все это реализовать теперь на уровне команд. Благодарю Соединенные Штаты, президента и Конгресс за двухпалатную и последовательную двухпартийную поддержку», — добавил президент Украины.

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