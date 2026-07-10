Зеленский встретился с сенатором Грэмом
- 10.07.2026, 21:53
Обсудили санкции против РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с сенатором США Линдси Грэмом в Киеве. Это уже десятый визит сенатора в Украину.
Об этом Зеленский сообщил в Telegram-канале.
«Благодарен Линдси за признание заслуг наших воинов. Чем сильнее Украина на поле боя, тем больше шансов, что дипломатия в конечном итоге сможет сработать. И именно сейчас важно усилить наше дальнобойное санкционное давление на Россию с помощью новых санкционных мер со стороны партнеров. Линдси проинформировал о работе в Конгрессе над соответствующим законопроектом», — отметил Зеленский.
Также стороны обсудили насущные потребности в ПВО для защиты Украины. Зеленский напомнил, что во время саммита НАТО в Анкаре они с президентом США достигли политических договоренностей относительно лицензий на производство Patriot в Украине.
«Очень важно все это реализовать теперь на уровне команд. Благодарю Соединенные Штаты, президента и Конгресс за двухпалатную и последовательную двухпартийную поддержку», — добавил президент Украины.